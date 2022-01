Eccellenza Campania/Girone A - Pareggio senza reti tra Pomigliano e Polisportiva Lioni

Seconda giornata della fase di ritorno, quindicesimo turno del campionato. Si torna in campo dopo una lunga sosta dovuta alle festività natalizie e al dilagare del Covid nel settore calcistico. L'Eccellenza Campania ritrova il manto erboso e il ritmo partita e il Girone A propone il confronto allo Stadio Ugo Gobbato tra il Pomigliano e la Polisportiva Lioni. La formazione di Mario Di Nola, al termine dei novanta minuti di gioco, non riesce a far valere il fattore casalingo e deve accontentarsi di un pareggio. La squadra granata trova l'ostacolo irpino sul cammino, il risultato resta inchiodato e non si va oltre lo 0-0. Poche emozioni in zona offensiva, partita bloccata e le difese che escono vincitrici sui reparti avanzati. La sfida sul suolo partenopeo non si sblocca, l'equilibrio è sovrano e conquista la scena. Un'opportunità mancata soprattutto per gli ospiti che avrebbero potuto agganciare la Palmese, con due recuperi ancora da disputare, a quota 30 punti. E invece il Lioni ottiene un punto utile, ma non acciuffa la seconda posizione e non tiene il passo dell'Acerrana vittoriosa sull'Ottaviano. Per il Pomigliano, al contrario, è un risultato vantaggioso in chiave salvezza: tuttavia, i locali non si tolgono dalla fascia playout.