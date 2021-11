Eccellenza Campania/Girone A - Vittoria di misura del Pomigliano: Ottaviano battuto, Moccia match winner

Un solo guizzo, al Pomigliano basta il minimo indispensabile. La formazione di Mario Di Nola vince anche contro l'Ottaviano di Michele Iervolino e pensa in grande. I granata si impongono sui rossoblù nella partita valida per l'ottavo turno del Girone A di Eccellenza. Serve il sigillo di Moccia, ad avvio ripresa, per decidere la sfida - piuttosto equilibrata - tra due formazioni con ambizioni differenti. I padroni di casa agganciano l'Audax Cervinara in classifica e conquistano la quinta vittoria consecutiva. Resta in griglia playout la compagine ospite che vive un inizio di stagione complicato.

Il clima non è ideale, il terreno di gioco è pesante e la manovra risente delle condizioni. È una partita che non genera spunti interessanti nel corso della prima frazione. Bisogna attendere le battute finali per apprezzare qualche idea in chiave d'attacco. Al 37' Tarallo sradica la sfera agli avversari e calcia in maniera sporca. Passano due giri di lancette e Moccia libera un tiro dalla distanza, Giordano risponde presente con un intervento sicuro. Succede poco o nulla nei minuti prima del duplice fischio, si va a riposo sul punteggio di 0-0.

Ripresa totalmente diversa, il canovaccio cambia completamente. Al 51' Rosi innesca Passariello che non arriva all'impatto. Al 53' la partita si sblocca. Azione insistita, Tarallo fa partire un cross che viene respinto dalla difesa: sulla ribattuta, Moccia scarica una conclusione che accarezza il palo e si infila in porta. È una gioia col brivido perché Casolare abbatte Passariello, per l'arbitro è calcio di rigore: dagli undici metri, il numero nove trova le mani dell'estremo difensore. Il Pomigliano amministra il minimo vantaggio e vince, l'Ottaviano non riesce a pareggiare ed esce sconfitto dal test in trasferta.