Eccellenza Campania/Girone A - Impresa Napoli United, rimontato il Pomigliano a Cardito: decidono Renelus e Arario

Big-match in notturna allo Stadio Vittorio Papa di Cardito, il Pomigliano affronta il Napoli United per la sedicesima giornata del Girone A di Eccellenza. La partita ci mette un po’ per carburare, le due squadre risentono dell’alta posta in palio in gioco. Ci prova subito Ragosta con una traiettoria sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la difesa di Maradona jr. osserva la sfera terminare sul fondo. Al 10’ padroni di casa ancora insidiosi con una conclusione di Fiorillo che si perde alta rispetto alla porta difesa da Giordano. Al 17’ conclusione di Ciranna dalla distanza dopo una giocata centrale: Torino blocca senza troppi problemi. Al 20’ Diakhaby ha una grande chance di testa su un calcio d’angolo battuto dalla trequarti, l’impatto si spegne di poco a lato del bersaglio. I Leoni restano in proiezione offensiva e sfiorano il vantaggio anche al 24’ su una nuova situazione da fermo. L’equilibrio del match è spezzato dal lampo dei locali al 40’. Liberti sfrutta la proiezione offensiva di Ragosta sulla sinistra, si avventa su una respinta di Giordano e da due passi insacca per il vantaggio. Al 43’ Pelliccia prova a scuotere i suoi, ma il tiro ad incrociare di mancino è largo. Ad avvio ripresa, Abayian ci prova in acrobazia ma non inquadra lo specchio e la parabola finisce all’esterno del rettangolo verde. Poi tocca a Torino salire in cattedra con una respinta su una palla inattiva ben calciata da Ciranna. Attorno all’ora di gioco, sale la temperatura del confronto e il direttore di gara - il signor Rehmet Jusufoski della sezione di Mestre - è chiamato ad interrompere più volte l’azione. Al 64’ Ciranna ci prova addirittura da metà campo con una punizione, Torino si salva con l’aiuto della traversa. Il Napoli United cerca di orchestrare qualche altra manovra avanzata, ma il Pomigliano si difende con ordine. Soltanto a nove giri di lancette dal termine, Renelus è bravo a controllare un pallone proveniente dalla destra e a fulminare Torino in spaccata. Nelle battute conclusive, entrambe le squadre provano a vincere la partita. Da segnalare una girata di testa di Cittadini su assistenza dalla sinistra di Somma. In pieno recupero, su una sventagliata bassa dalla corsia mancina, la sfera approda dalle parti di Arario che non ci pensa due volte e trafigge l’estremo difensore. Al triplice fischio è 1-2 allo Stadio Papa di Cardito, con i Leoni che agguantano la vittoria nel finale. Il prossimo impegno del Pomigliano sarà in trasferta sul campo della Maddalonese, il Napoli United avrà il test interno contro il Givova Capri Anacapri.