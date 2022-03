Eccellenza Campania/Girone A - Il Montemiletto non si risparmia: poker al Pomigliano al Gobbato

Un fine settimana da archiviare e rimuovere. Un entusiasmo da ritrovare per chiudere la stagione in una posizione tranquilla e sventare l'ipotesi dei playout. Il Pomigliano di mister Mario Di Nola crolla in casa nel confronto con il Lions Montemiletto del tecnico Alfonso Contaldo. Poker largo e netto per la compagine gialloverde che si afferma sul rettangolo verde dello Stadio Comunale Ugo Gobbato: il match termina col risultato di 1-4 in favore degli irpini.

Nulla da fare per la brigata granata che subisce il sorpasso della Virtus Campania, vincitrice tra le mura amiche contro l'Ottaviano, in classifica. Una posizione conquistata per la squadra di Ponticelli che fa scivolare il Pomigliano in griglia playout a quattro giornate dal termine del campionato. Il Girone A di Eccellenza, dunque, entra nel vivo e il rush finale potrebbe regalare sorprese per quanto concerne la situazione di graduatoria.

La doppietta odierna messa a segno D'Acierno, la realizzazione di Grande e il lampo di Canavese decidono l'incontro del Gobbato. Una partita controllata, gestita e giocata con grande determinazione e concentrazione dalla formazione gialloverde di Contaldo: hurrà che non ammette repliche da parte dei partenopei. Il prossimo turno della competizione sarà fondamentale per le sorti della truppa napoletana.

Il Pomigliano sarà attesa dalla Virtus Avellino, mentre il Montemiletto - in lotta per la zona playoff della classifica - ospiterà la Virtus Campania tra le mura amiche.