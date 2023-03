Eccellenza Campania/Girone A - Pomigliano e Montecalcio show: 3-3 allo Stadio Gobbato

La trentesima giornata del Girone A di Eccellenza non regala vincitori allo Stadio Ugo Gobbato: il Pomigliano, reduce dalla vittoria preziosa del Calise contro il Real Forio, raccoglie un punto contro il Montecalcio, in fiducia con il pareggio senza reti contro la capolista. Nonostante le difficoltà stagionali, entrambe riescono ad offrire un grande spettacolo: termina 3-3 il match, importante in ottica salvezza. Un punto in palio che serve relativamente a poco, ma sono i granata a conservare una posizione leggermente più tranquilla rispetto ai flegrei che restano in piena zona retrocessione. Ai biancazzurri non bastano le tre reti firmare da Scarparo, Salazaro e Di Lorenzo per espugnare il fortino avversario: gli uomini di Tudisco vanno in rete con Conte, Crisci e Rosolino. Nelle battute finali, i padroni di casa hanno la chance per vincere, il palo nega la gioia. Il prossimo incontro per il Pomigliano sarà in trasferta nella tana del Pompei, il Montecalcio affronterà il Givova Capri Anacapri al Vezzuto-Marasco: il discorso salvezza resta aperto quando mancano quattro gare al termine.