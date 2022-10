Eccellenza Campania/Girone A - Pomigliano-Massa Lubrense termina senza reti

Un buon punto conquistato da una parte, meno sull'altro versante. Il confronto tra Pomigliano e Massa Lubrense, valido per l'ottava giornata del Girone A di Eccellenza, va in archivio senza reti. Dopo la vittoria ottenuta nella tana del Givova Capri Anacapri, la formazione granata rallenta contro la brigata nerazzurra, reduce dalla clamorosa impresa casalinga con l'Ischia. Nel giorno dell'anniversario per i 102 anni di vita, il club del presidente Felice Romano impatta sulla compagine costiera al termine dei novanta minuti allo Stadio Comunale di Casalnuovo. Abayian e compagni provano a mettere in difficoltà la retroguardia di Aiello, ma il risultato non si sblocca: il match, infatti, termina con un pareggio a porte inviolate. Muove la classifica il Massa Lubrense in vista dello scontro diretto contro la truppa di Capri nel prossimo turno di campionato. Per il Pomigliano, rallentato nella corsa alla zona playoff, ci sarà la delicata trasferta sul rettangolo verde del Villa Literno.