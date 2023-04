Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano pareggia con la Maddalonese e chiude in zona playout: sarà spareggio col Villa Literno

Una stagione sbocciata con ben altre aspettative e terminata con un playout da dover disputare. Per il Pomigliano è andato in archivio il campionato di Eccellenza, ma l’annata non è ancora terminata: la permanenza in categoria passerà dagli spareggi. L’ultima giornata della competizione si è conclusa con un pareggio per la formazione granata che, reduce da un percorso altalenante negli ultimi mesi, non è riuscita ad assicurarsi la salvezza diretta. L’obiettivo, stravolto durante il tortuoso cammino, dovrà essere agguantato con il confronto con il Villa Literno. I novanta minuti dello Stadio Gobbato si sono chiusi con un botta e risposta contro la Maddalonese (1-1, ndr): locali in vantaggio alla mezz’ora con Carpetti, casertani in gol al 74’ con Della Valle. Anche l’eventuale vittoria non avrebbe evitato il destino playout per la brigata. Eppure, l’annata era partita con ambizioni differenti: dopo un girone d’andata in bagarre per un posto nelle posizioni nobili, il Pomigliano ha accusato il drastico cambio societario di dicembre ed è scivolato gradualmente in classifica. In programma, quindi, ci sarà lo scontro diretto con la truppa casertana. Questo il regolamento: "Le società quintultima e quartultima classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della quartultima classificata nella classifica regolare: in caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei tiri di rigore. Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare”.