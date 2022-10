Eccellenza Campania/Girone A - Ischia dominante al Gobbato: manita al Pomigliano

Riflettori puntati sullo Stadio Ugo Gobbato. Il Pomigliano di Giovanni Baratto attende l'Ischia di Enrico Buonocore per la quinta giornata del Girone A di Eccellenza. Compagine granata a caccia del secondo successo nella competizione, brigata gialloblù intenzionata a riprendersi la vetta della graduatoria.

Buona partenza dei padroni di casa, ma la prima vera opportunità è per gli ospiti con una giocata di Simonetti sulla corsia mancina: Torino deve opporsi con una parata in due tempi. Il tornante isolano è pericoloso anche poco più tardi con una traiettoria leggermente più prevedibile rispetto a quella precedente. Al quarto d'ora si sblocca la sfida. Mattera è protagonista di una giocata impressionante sulla destra, scodellata al centro per Simonetti che arriva pronto all'appuntamento col tap-in. La replica dei locali vale subito il pareggio al 20': traversone di Ragosta sugli sviluppi di una punizione, Liberti anticipa tutti e di testa sigla l'1-1. Gioia temporanea per i ragazzi di Baratto che vanno di nuovo sotto sul capovolgimento di fronte: ci pensa Florio, sulla battuta dalla bandierina, a staccare e firmare il raddoppio ischitano. Nella seconda parte della frazione iniziale accade pochissimo, da segnalare una fiammata di Liberti e una di Abayian. Al duplice fischio è 1-2 al Gobbato.

Entrambi gli allenatori provano a cambiare qualcosa negli undici di partenza. Ad inizio ripresa, meglio il Pomigliano che si mette in evidenza con un destro al volo di Abayian su lancio dalla destra: tiro non preciso, Mazzella controlla la sfera che finisce fuori. La reazione degli ospiti è affidata a un corner e al successivo stacco impreciso in area. Al 55' tocca ad Abayian calciare verso la porta: conclusione non irresistibile, Mazzella c'è. Al 57' incredibile occasione per gli ischitani con De Simone, Torino è provvidenziale a negare il tris. Il gruppo di Baratto insiste e, dopo un tentativo di Ragosta, trova il pari al 62': Granata sfrutta una palla inattiva dalla bandierina e fa 2-2 con la testa. Il team di Baratto resta in proiezione offensiva, Matute e compagni devono immolarsi alla furia locale. Al 69' c'è da registrare un diagonale tutt'altro che preoccupante di Barbarisi. Al 73' Florio indossa l'abito del bomber e fissa il tris ancora su un calcio da fermo. A otto dal termine, ancora Simonetti lascia la sua firma per il poker. Nel finale sigillo di Scalzone per il 2-5 definitivo: l'attaccante trova la seconda rete consecutiva.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, Cammarota (46’ Indelicato), Erbaggio, Di Napoli (46’ D’Alessandro), Campanile, Granata, Chironi, Liberti, Abayian (58’ Barbarisi), Ragosta, Moccia (80’ Russo). A disposizione: Buonanno, Fiorillo, Scognamiglio, Rosolino, Rescigno. Allenatore: Giovanni Baratto

Ischia: Mazzella, Ballirano, Florio, Di Costanzo, Matarese (46’ De Simone), Trofa, Matute, Arcamone (90’ Buono), Mattera (77’ Patalano), Padin (67’ Scalzone), Simonetti (87’ Cibelli). A disposizione: Gemito, Muscariello, Pesce, De Luise. Allenatore: Enrico Buonocore

Arbitro: Emanuele Orlandi della sezione di Siracusa

Assistenti: Anthony Di Minico della sezione di Ariano Irpino e Francesco Pellecchia della sezione di Avellino

Marcatori: 14’ Simonetti (I), 20’ Liberti (P), 22’ Florio (I), 62’ Granata (P), 73’ Florio (I), 82’ Simonetti (I), 85’ Scalzone (I)

Ammoniti: Granata (P)