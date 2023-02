Eccellenza Campania/Girone A - Givova Capri Anacapri corsaro sul campo del Pomigliano: poker isolano al Gobbato

Il Givova Capri Anacapri si prende il bottino in palio allo Stadio Ugo Gobbato, il Pomigliano va ko nella sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone A di Eccellenza. La squadra di Gennaro Monaco risponde presente e manda ko la truppa di Felice Rea. Scontro diretto conquistato dagli isolani che partono bene e sbloccano la partita dopo ventidue giri di lancette sull’asse Tenneriello-Mosca. L’attaccante si fa trovare pronto all’appuntamento e incrocia alle spalle dell’estremo difensore. Grosse responsabilità della difesa di casa sul raddoppio azzurro, nato su un rinvio errato in fase di costruzione. Gli ospiti amministrano e colpiscono la traversa, poi il tris di Giliberti direttamente da calcio d’angolo al tramonto del primo tempo. Nella ripresa, Siciliano accorcia da calcio di punizione, ma non basta. Sul ribaltamento, Giliberti offre la palla del poker a Carandente: quest’ultimo non spreca e chiude i giochi. Nel recupero, ancora il Pomigliano va in gol per rendere meno amara la sconfitta: al triplice fischio, il risultato definitivo è 2-4. Il Givova Capri Anacapri aggancia il Massa Lubrense e guarda già al test casalingo col Savoia. Per il Pomigliano è un pesante ko in vista del prossimo match nella tana dei costieri.