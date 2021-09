Eccellenza Campania, Girone A - Pomigliano-Città di Avellino 0-2: Zerlenga e Quaranta per il successo irpino

Vittoria in esterna per i biancoverdi che si prendono la posta in palio sul campo dei granata: esordio da rivedere per la rosa di Di Nola

Non basta molto. Una doppia zampata per regolare i padroni di casa e debuttare col sorriso. La Città di Avellino del tecnico Sgambati si oppone, senza troppe fatiche, sul rettangolo verde del Pomigliano. Nulla da fare per il gruppo di Di Nola, la prestazione casalinga che ha portato al tracollo deve essere rivista.

Nei primi minuti non ci sono giocate rilevanti da segnalare, bisogna attendere il 20' per il primo tentativo ad opera di Quaranta con un tiro a giro che si spegne fuori. Alla mezz'ora è Criscuolo a spaventare gli ospiti con una punizione ben calciata. Risponde ancora Quaranta con una conclusione che accarezza il palo. Al 34' Selva ci prova di testa, ma non inquadra la porta difesa da Capasso. Trascorrono quattro giri di cronometro e Ventola va vicino al timbro dalla distanza.

Al 45' c'è la firma di Zerlenga sulla gara. L'attaccante di Sgambati s'incunea tra le maglie granata e scavalca Landi con una botta sicura e prcisa. Al 60' Quaranta, invitato al tiro da Ventola, apre il piede e fa partire una traiettoria ad effetto dove il portiere di Di Nola non può arrivare. Nel finale c'è da menzionare l'espulsione di Scognamiglio per i partenopei. Gli irpini, con un gol per tempo, sbancano Pomigliano e mettono in cascina i primi tre punti del torneo di Eccellenza nel Girone A.

Il tabellino

Pomigliano: Landi, Fiorillo, Carrella, La Torre, Della Femina, Autiero, Selva, Scognamiglio, Spilabotte, Moccia, Criscuolo. A disposizione: Gammone, Oratino, Riverso, De Stefano, Gagliardi, Vaiano, Nebula, Tarallo, Ranieri. Allenatore: Di Nola

Città di Avellino: Capasso, Ceparano, Pecorella, Festa, De Vita, Da Silva (70' Moffa), Vasta, De Gennaro (70' Moffa), Quaranta (75' Mariconda), Ventola, Zerlenga (70' Pescatore). A disposizione: Egidio, Minucci, Tropeano, Longobardo, De Girolamo. Allenatore: Sgambati

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 45' Zerlenga (CA), 60' Quaranta (CA)

Espulso: Scognamiglio (P.)