Il Pomigliano sblocca, il Castel Volturno pareggia: 1-1 allo stadio Gobbato

Terzo pareggio in campionato per il Pomigliano, la squadra di Antonio Di Nardo resta ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate: allo stadio Gobbato è botta e risposta contro il Castel Volturno di Carmine Correale. Partita subito in discesa per i padroni di casa che passano in vantaggio al 6' con Szafran che infila alle spalle di Caputo con una conclusione dal limite dell'area. Gli ospiti cercano di reagire e si affidano a Negro, sul ribaltamento di fronte è Iattarelli a spaventare la difesa avversaria. D'Aquino è chiamato a più di un intervento nel corso del primo tempo, al 44' è prodigioso su Procida. Quest'ultimo, però, in avvio di seconda frazione trova la rete del pareggio, concretizzando un traversone di Conte. Il Castel Volturno spinge sull'acceleratore e va a caccia della seconda marcatura, sono sempre Negro e Procida a sfiorare il bersaglio. Il Pomigliano tenta di affondare il colpo in contropiede, ma il punteggio non cambia. Nel silenzio del Gobbato, le due squadre non vanno oltre l'1-1.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-2): D'Aquino; Affinito, Romano Mattia (76' Petrazzuolo), Caccia, Liccardi; Russo (63' Scognamiglio), Paolillo (57' Colurciello), Szafran, Di Maio; Falanga (76' Rosi), Iattarelli (76' Guidone). A disp.: Acanfora, Landolfo, Somma, D’Errico. All.: Antonio Di Nardo

Castel Volturno (4-3-3): Caputo; Sicuro, Iovinella, Pesce, Donzetti (57' Scarparo); Romano Mattia (63' Piccolo), Di Gennaro, Percuoco; Conte (87' Avolio), Negro, Procida (76' Marciano). A disp.: Munao, Ciotola, Esposito, Di Stasio, Marino. All.: Carmine Correale

Arbitro: Gennaro Mennella della sezione di Torre del Greco

Marcatori: 6' Szafran (P), 57' Procida (C)

Ammoniti: Liccardi, Scognamiglio (P); Procida, Piccolo (C)

Espulso: all'86' Iovinella (C) per doppia ammonizione