Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria torna alla vittoria: manita al Pomigliano

Arriva il riscatto tanto atteso: il Casoria dimentica le due sconfitte consecutive negli scontri diretti, piega il Pomigliano allo Stadio Ugo Gobbato e mette alle spalle un momento delicato. Il confronto, valido per la ventottesima giornata del Girone A di Eccellenza, invece conferma le difficoltà per la squadra di casa che incassa un altro risultato pesante e rischia seriamente di compromettere l’annata nelle zone basse della classifica. Una vittoria larga e apparentemente agevole per il team viola che passa in vantaggio già attorno al quarto d’ora di gioco con Orefice, sempre più elemento trainante del gruppo. Nel primo tempo, nonostante il divario tecnico, il risultato non cambia più. Bisogna attendere l’avvio di ripresa con il raddoppio immediato firmato dal fantasista e uomo di punta, Liguori. Dopo essersi sbloccato, il gruppo di Perrella gestisce e approfitta degli spazi: poco più tardi ci pensa Basso a mettere in ghiaccio la vittoria con il tris. Liguori però non si accontenta e nella fase conclusiva della gara trova anche il poker. L’incontro dello Stadio Gobbato si chiude con la manita di Lucignano, a nulla serve la rete della bandiera per i granata. Gli ospiti vincono e si portano momentaneamente al secondo posto, in attesa delle risposte delle altre: il prossimo appuntamento sarà al San Mauro contro il Givova Capri Anacapri. Intanto, in casa Pomigliano prosegue il periodo delicato e la gara sull’isola contro il Real Forio tra una settimana potrebbe rivelarsi già cruciale per le speranze salvezza.