Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano vince di rimonta contro l'Atletico

Prosegue la marcia del Pomigliano, si arresta il cammino dell'Atletico Calcio. Dopo il successo ottenuto sul campo del Villa Literno, la formazione granata costringe al ko anche la brigata di De Michele, reduce dalla prestazione di spessore contro la capolista Ischia. La squadra di Rea, in una partita piuttosto equilibrata e anche complicata sulla carta, riesce ad esultare al triplice fischio. Non una vittoria semplice per Abayian e compagni che premono sull'acceleratore fin dalle battute iniziali. Tuttavia, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 17' con Labriola che trova il secondo gol consecutivo. Nelle fasi finali del primo tempo è Liberti a lasciare il segno con un tentativo che risulta vincente: al 41' è 1-1 allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Nel secondo tempo è Chironi a decidere la sfida al 72'. Altri tre punti per il Pomigliano che agguanta la zona nobile della classifica, l'Atletico scivola ancora nella parte bassa.

Il tabellino

Pomigliano: Buonanno, Rosolino, Indelicato, Di Napoli, Campanile, Fiorillo, Chironi, Liberti, Abayian, Ragosta, Miccichè. A disposizione: Casolare, Granata, Barbato, Erbaggio, Sepe, Sessa, Moccia, Russo, Barbarisi. Allenatore: Rea

Atletico: Maraolo, Calone, Esposito, Viglietti, Bove, Sannino, Grieco, Foti, Labriola, Lepre, Lucarelli. Allenatore: De Michele

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Marcatori: 17' Labriola (A), 41' Liberti (P), 72' Chironi (P)