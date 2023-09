L'Albanova sbanca Pomigliano e vola in vetta. Granata in dieci per un'ora, tris biancazzurro al Gobbato

Vince, convince e resta in vetta alla classifica con Acerrana e Afragolese: l'Albanova supera il Pomigliano allo stadio Gobbato. Vittoria in trasferta con tre gol per i casertani che sfruttano oltre sessanta minuti di superiorità numerica per avere la meglio dei padroni di casa. Dopo un primo tempo senza reti, i biancazzurri nella ripresa gonfiano la rete con Fontanarosa, Longobardi e Infimo.

La prima azione pericolosa è proprio dell'Albanova con Percope che ci prova dal limite, ma senza fortuna. Al 19' si affaccia in avanti il Pomigliano: pallone lungo per Di Nardo che controlla bene e prova a sorprendere Sorrentino sul primo palo, la palla colpisce soltanto l'esterno della porta. Due minuti dopo, Rosi scalda i guanti del portiere ospite. La squadra di Bovienzo riprende coraggio. Orefice è solo contro la difesa granata, ma non ha paura. Supera un difensore e calcia bene, l'estremo difensore devia. Al 32' i padroni di casa restano in dieci: Paolillo entra a gamba tesa, atterra Solpietro a centrocampo e per l'arbitro è rosso. Al 45' l'occasione più ghiotta: Orefice raccoglie palla sul dischetto, riesce a girarsi e calcia a botta sicura. Intervento miracoloso di D'Aquino. In avvio di ripresa, l'Albanova sblocca il punteggio dopo trenta secondi. Palla al centro di Colonna, Fontanarosa arriva puntuale all'appuntamento e l'impatto risulta vincente. Al 67' Longobardi è autore di un capolavoro, giocata tra due avversari e poi tiro sul palo lontano per lo 0-2. Al 74' c'è il tris. Cestrone viene lanciato da De Rosa, in velocità supera il portiere in uscita, ma si allunga il pallone. Infimo è in agguato e, a porta vuota, deve solo depositare.

Il tabellino

Pomigliano: D'Aquino, Landolfo, Affinito, Paolillo, Caccia, Liccardi, Rosi (38' D’Errico), Szafran (63' Scognamiglio), Iattarelli, Russo, Di Nardo (56' Borrelli). A disp.: Acampora, Liguori, Ciccarelli, Guidone, Romano, Falanga. All.: Di Nardo

Albanova: Sorrentino, Percope, Mele (46' Longobardi), Solpietro, Tommasini, Varchetta, Minicone (69' La Montagna), Fontanarosa (76' La Montagna), Orefice (69' Cestrone), Volpicelli (63' De Rosa), Colonna. A disp.: Accardo, Falco, Cantone, Pragliola. All.: Bovienzo

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Marcatori: 46' Fontanarosa (A), 67' Longobardi (A), 74' Infimo (A)

Ammoniti: D'Aquino, Caccia (P), Mele, Varchetta, Fontanarosa (A)

Espulso: Paolillo (P) al 32' per gioco pericoloso