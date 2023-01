Eccellenza Campania/Girone A - Mascolo e La Pietra in gol, sorride l'Albanova: Pomigliano battuto al Gobbato

Sconfitta casalinga allo Stadio Gobbato per il Pomigliano che crolla sotto i colpi dell'Albanova. Domenica da dimenticare per la formazione granata che non riesce a strappare un buon bottino ad una delle corazzate del torneo. Biancazzurri subito all'attacco con Damiano che va vicino al gol in due situazioni diverse e in appena due minuti, tra il 17' e il 18'. L'occasione più ghiotta è di Mascolo al 45': sugli sviluppi di una palla inattiva, l'ex Scafatese calcia a botta sicura, salvataggio miracoloso di Torino. Si va al riposo a reti inviolate. Nella ripresa, pronti via e stavolta il duello Mascolo-Torino si risolve con un esito diverso: è il 47' quando l'attaccante biancazzurro finalizza da pochi passi un cross basso di Palumbo dopo una bella azione corale sulla destra. Al 62' Granato, appena entrato, colpisce il palo interno con una rasoiata dal limite. Pontillo sfiora la traversa da buona posizione al 79', poi Torino salva su Granato a dieci dal novantesimo. All'83' Achaval si vede respingere una rovesciata, nel finale La Pietra riceve il pallone sulla sinistra, converge e lascia partire una sassata che sbatte sulla parte interna della traversa e finisce in porta.

Il tabellino

Pomigliano: Torino, Daniello, Gambardella, Sepe (86' Santorelli A.), Erbaggio, Cinquegrana, Crisci (74' Memoli), Conte, Aprea, Rosi, Barbato (65' De Marco). A disposizione: Sicignano, Santorelli G. Allenatore: Rea

Albanova: Vivace (67' Gianfagna), Sparano (79' Falco G.), Sieno, Pontillo, Tommasini, De Miranda, Palumbo (60' Granato), De Rosa, Mascolo (65' Achaval), Cestrone, Damiano (69' La Pietra). A disposizione: Falco E., Petrazzuolo, Accietto, Frogiero. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Aprile di Caserta

Marcatori: 47' Mascolo, 89' La Pietra

Ammoniti: Sepe, Daniello, Torino (P), Palumbo (A)