Eccellenza Campania/Girone A - Vittoria in extremis per il Pomigliano: Acerrana ribaltata in pieno recupero

Una preziosa vittoria al fotofinish in ottica salvezza per il Pomigliano, ribaltata l'Acerrana allo Stadio Ugo Gobbato. Finale caldo e una trentaduesima giornata di campionato che regala emozioni. Dopo un primo tempo bloccato e chiuso senza gol, con una rete annullata a Taddeo per fuorigioco, nella seconda frazione accade di tutto. Il Toro ha l'abilità di sbloccare la sfida alla mezz'ora della ripresa con una girata di Befi che si fa trovare pronto al centro dell'area a conclusione di una bella combinazione. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere. A cinque dal novantesimo, un sinistro velenoso di Rosi infila Cappuccio e vale il pareggio. Al 97' si concretizza il sorpasso con un colpo di testa di De Marco da pochi passi su assistenza di Rosolino. Nonostante l'inferiorità numerica, per esplusione proprio di Rosi, il team locale ci crede e strappa il successo: ennesima sconfitta esterna per l'Acerrana che crolla in pieno recupero. Il prossimo confronto per gli uomini di Di Buono sarà all'Arcoleo contro il Givova Capri Anacapri, il Pomigliano sarà di scena sul campo del Napoli United.

Il tabellino

Pomigliano (4-3-3): Torino, D'Aniello, Rosolino, Acampora, Gambardella; Memoli, Sepe, De Marco; Rosi, Iodice, Carpetti (86' Albano Manfredonia). A disposizione: Sicignano, Erbaggio, Guida, Barbato, Vaiano, Siciliano. Allenatore: Guglielmo Tudisco

Acerrana (4-3-3): Cappuccio, Todisco, Taddeo, Petrarca, De Angelis (82' Porcaro); Di Zazzo (80' Casola), Arrulo (72' Domenico Pisani), Vitale; Arciello (53' Spinola), Befi, Spilabotte (53' Vincenzo Pisani jr). A disposizione: Giordano, Affinito, Rinaldi, Suppa. Allenatore: Vincenzo Di Buono

Arbitro: Marco Di Placido di Ariano Irpino

Marcatori: 76' Befi (A); 85' Rosi (P) e 97' De Marco (P)

Ammoniti: Acampora e Rosi (P); Taddeo, Vitale e Domenico Pisani (A)

Espulso: Rosi (P) al 90' per doppia ammonizione