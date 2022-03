Eccellenza Campania/Girone A - La Palmese supera la Vis Ariano Accadia: Palumbo e Sorrentino in gol

Testa-coda nel ventitreesimo turno del Girone A di Eccellenza, la Palmese di Mario Pietropinto ospita la Vis Ariano Accadia allo Stadio Comunale di Brusciano. L'obiettivo è assicurarsi la matematica certezza della vittoria della competizione, ma il discorso è rimandato al prossimo appuntamento. I rossoneri, infatti, strappano il bottino pieno agli avversari: tuttavia, devono rimandare i festeggiamenti per l'hurrà in contemporanea dell'Audax Cervinara all'Arcoleo di Acerra.

Primo tempo di grande equilibrio e di scarse occasioni sul suolo partenopeo. Ci provano i padroni di casa con giocate sporadiche portate avanti da Palumbo e compagni. L'occasione più ghiotta è per Prevete con una conclusione tutt'altro che insidiosa. Palmese che resta in proiezione offensiva e sfiora il vantaggio poco più tardi, l'illusione del gol è smorzata dalla realtà dei fatti: al Comunale persiste lo 0-0. Il più vivace della frazione iniziale è Prevete con un tentativo che non ottiene gli effetti sperati. Laringe e Cozzolino provano ad accendersi, ma la giornata non è proficua.

Approccio migliore per i rossoneri nel corso della ripresa. Tenta di mettersi in evidenza Siano, Molinari neutralizza senza problemi. Alla lista delle opportunità si aggiunge anche il subentrante Infimo, ma il risultato non cambia. A metà secondo tempo, un tocco di mano in area della Vis Ariano porta l'arbitro a fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo specialista Palumbo che fa 1-0. Nel finale c'è gioia per Sorrentino che entra dalla panchina, scarica una botta precisa verso lo specchio e raddoppia. È 2-0 a Brusciano, la Palmese però non può festeggiare il successo nel Girone A. Aritmetica rinviata al prossimo weekend quando i ragazzi di Pietropinto saranno impegnati sul rettangolo verde del Saviano.