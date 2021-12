Eccellenza Campania/Girone A - Palmese rallentata dalla Virtus Campania: pareggio senza reti al Comunale di Ottaviano

È una delle due gare in programma della domenica del Girone A di Eccellenza. La Palmese ospita allo Stadio Comunale di Ottaviano la Virtus Campania per la tredicesima ed ultima giornata della fase d'andata della competizione. La capolista ha intenzione di rafforzare la leadership in vetta alla graduatoria. Il club di Ponticelli cerca di affermarsi in trasferta per avvicinarsi alla zona playoff.

Il tentativo d'apertura della sfida è di Cardone che mette alla prova i riflessi di Munao, attento nella circostanza. Al quarto d'ora, gli ospiti si lamentano per un possibile fallo di mano nell'area rossonera: il direttore di gara Cavalli non è dello stesso avviso e lascia proseguire. Giocano meglio i biancorossi che provano a creare apprensione alla retroguardia di Pietropinto: tuttavia, non ci sono azioni degne di nota da segnalare. A pochi giri di cronometro dalla fine della prima frazione, nella quale i padroni di casa hanno prodotto veramente poco per impensierire l'estremo difensore, Ciaravolo commette due falli in una manciata di minuti e vede sventolarsi il doppio giallo dall'arbitro.

Di conseguenza, con l'inferiorità numerica, la Virtus Campania è costretta a blindare il pareggio e provare a colpire di rimessa. Sale il baricentro della Palmese che aumenta il raggio d'azione e tenta di sfruttare l'uomo in più sul manto erboso. La truppa di Liquidato si presenta in zona offensiva con una conclusione di Porcaro che termina sul fondo. Per i rossoneri è Fusco a scuotere la situazione con un tiro parato da Avino. I locali, oltre all'attacco impreciso di Conte, generano davvero poco in proiezione avanzata. Il subentrato Laringe si aggiunge alla lista delle opportunità velleitarie. Al termine, Munao è costretto ad opporsi a un velenoso calcio piazzato. Si chiude 0-0 il confronto del Comunale di Ottaviano, Palmese e Virtus si dividono la posta in palio.