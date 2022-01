Eccellenza Campania/Girone A - Cinque squilli della Palmese alla Virtus Avellino

La Palmese si riprende il primato, scavalca l'Acerrana sconfitta ieri e torna in testa con due partite ancora da recuperare. Al Comunale di Ottaviano, la squadra di Mario Pietropinto è incontenibile e asfalta la Virtus Avellino, giunta sul suolo vesuviano con ambizioni di alta graduatoria. Invece, il monologo è di marca rossonera e al triplice fischio è 5-0.

Dopo una lunga pausa a causa delle festività natalizie e del Covid, la Palmese torna a calcare il manto erboso per un appuntamento ufficiale. La prima occasione della partita arriva al 26': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Fusco svetta ma non trova lo specchio. Gli irpini provano a pungere, Stasi tuttavia non deve compiere grandi interventi. A pochi giri di cronometro dalla fine della frazione iniziale, i locali mettono la freccia e operano il sorpasso. Cozzolino guida una ripartenza, Parisi entra in ritardo e commette fallo: per il direttore di gara ci sono gli estremi per il rosso all'estremo difensore. Sul punto di battuta della punizione si presenta Sorrentino che disegna un gioiello che si infila in rete.

Il soliloquio va avanti nella ripresa e la Virtus crolla definitivamente. Errore del subentrato Bove su Fusco, Palumbo spedisce nel sacco e raddoppia. A metà secondo tempo, Laringe scodella al centro per Cozzolino che si coordina e sigla il tris. Non c'è pù partita al Comunale di Ottaviano, i rossoneri mettono in ghiaccio il successo e creano un solco con gli avversari. Ancora Cozzolino, poco dopo, sfrutta una disattenzione della retroguardia irpina, recupera la sfera e davanti a Bove è altruista: suggerimento per Fusco che infila nella porta sguarnita. A quattro dal 90' c'è gioia personale altresì per Mautone con l'incornata che vale il pokerissimo.