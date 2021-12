Eccellenza Campania/Girone A - La Palmese espugna il Gobbato: Befi stende il Pomigliano

Lo Stadio Ugo Gobbato si colora di rossonero. La Palmese sbanca l'impianto del Pomigliano, risponde alla Virtus Avellino e mantiene il margine di quattro lunghezze sull'inseguitrice. La formazione di Pietropinto si affida alle realizzazioni del centravanti Befi, in giornata di grazia e abile a sovvertire il momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

Granata molto più reattivi e convincenti ad avvio partita con i tentativi dalle parti di Munao che si concretizzano subito. È Moccia a mettersi in evidenza con una giocata personale che beffa l'estremo difensore e regala l'1-0 alla squadra locale. Il numero dieci ci riprova poco più tardi, la conclusione non è precisa. Gli ospiti si liberano dalla pressione e si affacciano in avanti con un tiro di Fusco che, complice una deviazione di Mola, si stampa sul palo. Alla mezz'ora Iovinella stacca, ma non trova lo specchio. L'ultimo sussulto del primo tempo è un'incornata di Barbarisi che chiama in causa Mola.

Il rientro in campo della Palmese è diverso. C'è più grinta e più determinazione tra i ragazzi di Pietropinto che riescono nell'impresa di capovolgere lo svantaggio. Al 53' un calcio di punizione viene interrotto da un intervento irregolare, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo specialista Befi che spiazza Mola e pareggia. Al 60', una ripartenza dei rossoneri è spezzata da un fallo. Ancora penalty segnalato dall'arbitro: Befi, glaciale, firma la doppietta e completa la rimonta. Poco più di un quarto d'ora dalla fine, Cozzolino ci prova da palla inattiva: Mola si oppone. Non cambia ulteriormente il punteggio, è 1-2 al Gobbato ai tre fischi.