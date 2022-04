Eccellenza Campania/Girone A - Un pari dolce per la Palmese, è 2-2 col Pomigliano: rossoneri vincitori del campionato

Un pareggio che ha il sapore della vittoria. Trionfo in campionato per la Palmese di Mario Pietropinto che, dopo una marcia impressionante, si assicura il primo posto nel Girone A di Eccellenza. Il pareggio casalingo contro il Pomigliano di Mario Di Nola è dolce per Infimo e compagni che si assicurano la vetta della graduatoria. Bastava un punto alla vigilia e i partenopei sono riusciti nell'impresa casalinga.

Lo spartito della gara è chiaro. La capolista conduce la sfida e cerca di trovare il varco vincente per sbloccare la contesa, gli ospiti - intenzionati ad allontanarsi dalla zona calda e non essere invischiati nella fascia playout - giocano di rimessa e attendono di colpire in ripartenza. I ragazzi di Pietropinto provano a sfruttare le corsie e al 12' si concretizza il vantaggio. Fusco riceve il pallone da Siano sulla zona mancina dell'area di rigore, si gira e trova la traiettoria giusta per battere D'Auria. Esplode lo Stadio Comunale di Ottaviano.

I granata, dal canto loro, non vogliono essere la comparsi di giornata e si fiondano in avanti alla ricerca del pareggio. Al 34', infatti, si materializza l'1-1 che gela parzialmente il fortino vesuviano. Carrella si mette in evidenza con una discesa impressionante sulla corsia di competenza e scodella al centro per Di Balsamo che si inserisce perfettamente e sigla l'1-1 con un tap-in semplice. Il punteggio premia ancora i locali che intravedono il traguardo: al 39' è il palo ad opporsi alla giocata di destro di Prevete.

Ad avvio ripresa, la Palmese rimette la testa avanti nel risultato con Infimo che approfitta di una clamorosa opportunità davanti a D'Auria e non sbaglia. Sfruttato a dovere il suggerimento di Siano, l'euforia del Comunale cresce. A metà secondo tempo, un calcio piazzato è ben eseguito da Scognamiglio che fa 2-2. La parabola supera la barriera e si insacca alle spalle di Munao che pizzica soltanto leggermente la sfera. L'intensità crolla vertiginosamente, si attende il triplice fischio: è 2-2 ad Ottaviano, i rossoneri possono festeggiare la vittoria del campionato.