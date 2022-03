Eccellenza Campania/Girone A - Reti bianche tra Palmese e Polisportiva Lioni

Non si stappa il confronto tra Palmese e Polisportiva Lioni allo Stadio Comunale di Ottaviano. La capolista impatta sulla compagine irpina che frena la marcia degli avversari. Un buon punto per gli ospiti, un risultato agrodolce per la brigata di mister Mario Pietropinto. Accorcia l'inseguitrice Audax Cervinara, vittoriosa sul campo del Grotta.

Il sentore della partita bloccata ed arcigna per i rossoneri viene alla luce già dai primi minuti di gioco. La formazione avellinese non concede varchi e la prima occasione per i locali arriva soltanto al 17' con una giocata di Laringe che si spegne sul fondo. Ci prova successivamente Pontillo, ma il risultato resta inchiodato. Scognamiglio non deve compiere gli straordinari su Fusco poco più tardi. La Palmese non riesce a sbloccarsi, merito anche della perfetta fase difensiva del Lioni che gioca di rimessa e prova a colpire solo nelle battute conclusive del primo tempo con Apicella.

La ripresa è molto più vivace e consegna ai rossoneri qualche opportunità interessante. Come quella che capita sui piedi di Fusco che si divora il tap-in a pochi centimetri dalla linea di porta. Tra i migliori in campo per la squadra di Pietropinto c'è sicuramente Laringe che costringe Caffaro a spendere un fallo che vale la seconda ammonizione e il conseguente rosso. I padroni di casa alzano il baricentro, Scognamiglio però è in giornata di grazia ed è invalicabile. Da menzionare una decisione dubbia sul gol - poi annullato - di Giulio Fusco: l'assistente numero 1 Marcone di Nocera Inferiore segnala un fallo dubbio nella circostanza.

Al triplice fischio è 0-0 al Comunale di Ottaviano. Per la Palmese è una domenica non entusiasmante: bisognerà rifarsi nel prossimo turno sul rettangolo verde della seconda in classifica, l'Audax Cervinara.