Eccellenza Campania/Girone A - Hurrà Palmese contro l'Ottaviano: Infimo decide il derby

Vittoria di misura della capolista. La Palmese vince il derby partenopeo con l'Ottaviano e rinforza la leadership in classifica. Successo minimo per i rossoneri di Pietropinto che superano l'ostilità avversaria e impongono ai rossoblù l'undicesima sconfitta in campionato.

È una sfida bloccata allo Stadio Comunale, bisogna attendere l'11' per la prima soluzione offensiva. Gli ospiti si affacciano in avanti con Rosi, la conclusione non crea problemi a Munao. Al 21', su una giocata non perfetta della retroguardia, Infimo ne approfitta e si inserisce: tiro che si infila alle spalle di Giordano e vale il vantaggio. Al 25' Fusco libera la conclusione, la traiettoria si infrange contro l'estremo difensore. Al duplice fischio è 1-0 sul suolo vesuviano. La ripresa non regala troppi sussulti. I rossoneri provano ad imbastire qualche giocata offensiva per chiudere la gara mentre i rossoblù tendono a non offrire il fianco. I ragazzi di Pietropinto si spingono ancora in zona d'attacco con le iniziative del capitano Cozzolino e di Verna, in entrambe le circostanze il risultato non cambia ulteriormente.

Al triplice fischio festeggia la Palmese che sale a quota 36 punti, stacca l'Acerrana di quattro lunghezze e consolida il primato con una partita da recuperare: il prossimo turno sarà sul campo del Grotta. Per l'Ottaviano si materializza un altro ko: i vesuviani dovranno rialzare la testa nel confronto casalingo con la Polisportiva Lioni.