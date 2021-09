Eccellenza Campania, Girone A - Palmese-Lions MM Montemiletto 2-1: Befi e Ciccone regolano gli irpini

Rossoneri a punteggio pieno in classifica, resta a una sola lunghezza la formazione gialloverde: al Comunale di Ottaviano non mancano le emozioni

Seconda giornata del campionato di Eccellenza. Il Girone A riserva il match al Comunale di Ottaviano tra la Palmese e il Lions MM Montemiletto. Squadra rossonera in fiducia e reduce dal successo in esterna contro l'Ottaviano, i gialloverdi hanno pareggiato al debutto con il Grotta e puntano al bottino pieno in trasferta.

Ritmi interessanti, al pronti via gli ospiti trovano subito la rete con Cavanese. Errore in impostazione dei rossoneri e fiammata d’attacco per i gialloverdi che bucano la difesa. Il direttore di gara, su segnalazione dell’assistente, annulla per posizione di fuorigioco. Gli irpini sono insidiosi con una conclusione di Sorrentino dalla distanza, traiettoria sballata. Passano i minuti e la squadra locale prende coraggio, il primo tentativo d’attacco è un colpo di testa fuori misura di Guarro. Tocca poi a Befi farsi avanti, ma la difesa si oppone. Lo 0-0 resiste fino al termine della frazione inziale, le due squadre vanno a riposo senza aver sbloccato il risultato.

Avvio ancora di marca ospite con Canavese che controlla nel cuore dell’area e calcia di destro: Munao para in due tempi. Al 53’ la Palmese passa in vantaggio con Befi che aggancia, rientra sul destro e insacca in porta. Gli uomini di Contaldo non si arrendono e pareggiano con Di Palma: colpo di testa sul secondo palo dagli sviluppi di un corner e pallone nel sacco. La compagine di Pietropinto trova il nuovo vantaggio con Ciccone che gira di testa un cross invitante dalla sinistra. Nel finale, i rossoneri invocano un calcio di rigore, ma l’arbitro non è dello stesso parere e fa continuare.

Punteggio pieno in classifica per la Palmese che aggancia l'Acerrana e guarda alla prossima in campionato contro la Virtus Avellino. Per il Lions MM Montemiletto ci sarà la sfida all'altra capolista.