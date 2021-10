Eccellenza Campania, Girone A - Successo per la Palmese, continua l'imbattibilità: il Grotta arresta la corsa

La quarta giornata del Girone A di Eccellenza evidenzia il confronto per l'alta classifica tra la Palmese e il Grotta. I rossoneri, reduci dal pareggio contro la Virtus Avellino, puntano alla vetta della classifica affrontando i giallorossi provenienti dal pokerissimo contro i beneventani della Forza e Coraggio.

Imponente partenza per i padroni di casa che sbloccano subito il risultato con Befi, abile a battere Calabrese. Gli ospiti non accennano ad una reazione, la squadra di Pietropinto raddoppia con la stessa modalità del vantaggio iniziale. Il marcatore, nella circostanza, è Barbarisi. Soffre la compagine guidata da mister Messina, al 13' Fusco sfiora il tris. Il Grotta sale alla ribalta nelle parte centrale del primo tempo con un tentativo velleitario e una conclusione disinnescata da Stasi. In chiusura di frazione, Pugliese approfitta di una mischia e accorcia. La Palmese non si lascia sorprendere e costruisce una nuova opportunità che porta la firma di Fusco per il tris. Il centrocampista si destreggia in area e infila Calabrese dopo l'assist di Cozzolino. Il team locale resta in inferiorità numerica ad inizio ripresa per la doppia ammonizione rimediata da Prevete. Soltanto nel recupero, i giallorossi si riversano in avanti con una girata di testa di Arzeo: Stasi fa buona guardia.

Tre punti in tasca per Pietropinto che guadagna la cima della graduatoria assieme al Saviano. Si ferma, invece, il Grotta che dovrà resettare e ripartire.