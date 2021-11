Eccellenza Campania/Girone A - Virtus Campania ok nel derby con l'Ottaviano: Battaglia match-winner

Due formazioni con obiettivi opposti si sono affrontate allo Stadio Comunale nella sfida valida per la nona giornata del Girone A di Eccellenza. Sul suolo vesuviano va in scena il confronto tra l'Ottaviano e la Virtus Campania. I padroni di casa, reduci dal ko rimediato nel derby contro il Pomigliano, cercano punti per il traguardo salvezza. I biancorossi, in fiducia dopo il buon pareggio sul campo del Forza e Coraggio, cercano di avvicinarsi alla zona alta della classifica.

È una partita equilibrata quella che matura al Comunale. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto e non mancano le occasioni da una parte e dall'altra. La brigata di Ponticelli fa valere la maggiore qualità dell'organico e riesce ad espugnare la trasferta con il timbro di Antonio Battaglia al 39'. Un gol che vale tre punti e un balzo ulteriore in classifica per la compagine ospite. Per il team locale, al contrario, è la sesta sconfitta in nove partite disputate.

La Virtus Campania, in attesa della partita dell'Audax Cervinara sul campo della Palmese, aggancia la terza posizione. Il gruppo sul gradino più basso del podio, oltre ai biancorossi e ai biancazzurri, conta la presenza altresì di Saviano e Acerrana. L'Ottaviano resta relegato nelle zone basse a pari punti con il Forza e Coraggio e in vantaggio di una lunghezza rispetto al Città di Avellino. E domani ci sarà il testa a testa tra sanniti ed irpini.