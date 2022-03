Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano si prende il derby: sbancato il campo dell'Ottaviano

Partita utile per la salvezza. Allo Stadio Comunale si gioca il match tra Ottaviano e Pomigliano. Rossoblù a caccia di lunghezze fondamentali per la risalita dalla terzultima posizione, granata decisi a raccogliere il bottino pieno per uscire momentaneamente dalla zona playout della graduatoria.

Il confronto vive di fiammate estemporanee. Il primo tentativo verso la porta è degli ospiti al quarto d'ora con Marotta che conquista la sfera, supera Giordano e firma il vantaggio. La squadra di Mario Di Nola sblocca il risultato e costringe gli uomini di Michele Iervolino alla reazione. D'Auria deve compiere gli straordinari su Soprano, Sheriff insacca sulla ribattuta ma il direttore di gara invalida per posizione di fuorigioco. Al 41' gomitata di Rosi a Carrella: rosso diretto sventolato dall'arbitro. Nella ripresa, la truppa locale cerca la reazione con Giardiello: D'Auria risponde ancora presente. Passata l'ora di gioco, De Luca macina metri sulla destra e scodella al centro per Muro: colpo di testa vincente e pallone nel sacco per il raddoppio. Nelle battute conclusive, Sheriff - sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina - si fa trovare pronto e accorcia. Nel finale espulsioni altresì per Fontana e Bifulco, al triplice fischio è 1-2 al Comunale.

Il tabellino

Ottaviano: Giordano, Caldore (25' Verdi - 62' Frulio), Ianniello, Natino, Lucignano, Acampora, Giardiello (70' De Marco - 89' Bifulco, Rosi, Sheriff, Soprano, Fontana. A disposizione: De Martino, Miranda, Mancino, Federico, Boccardo. Allenatore: Michele Iervolino

Pomigliano: D’Auria, Esposito, Carrella, Giardullo (51' Coppola), Campanile (78' Iovinella), Festa, De Luca (70' Formisano), Scognamiglio, Muro, Ammendola (85' D’Angelo), Marotta (61' Tarallo). A disposizione: Casolare, Di Balsamo, Mauro, Somma. Allenatore: Mario Di Nola

Arbitro: Christofer Russo di Ariano Irpino

Marcatori: 14' Marotta (P), 62' Muro (P), 87' Sheriff (O)

Ammoniti: Caldore, Ianniello, Lucignano, Sheriff (O), Campanile, Festa, De Luca (P)

Espulsi: Rosi, Bifulco, Fontana (O)