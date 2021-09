Eccellenza Campania, Girone A - Ottaviano-Palmese 1-3: doppio Guarro e Siano nel successo esterno dei rossoneri

Ottaviano e Palmese scendono in campo per la prima giornata del Girone A di Eccellenza Campania. Reduci da impegni in Coppa Italia di categoria, entrambe le formazioni cercano la gioia al debutto in campionato. Una sfida avvincente e interessante va in scena allo Stadio Comunale di Ottaviano.

Partita piacevole e con buona intensità fin dalle battute d'avvio, il possesso è mantenuto dalla squadra allenata da Pietropinto. La brigata di Iervolino attende di rimessa e punta a colpire con le ripartenze veloci. Una gara stabile nella prima parte della frazione iniziale, ma al 20' Guarro approfitta dell'opportunità e non fallisce il gol rossonero. I padroni di casa, malgrado lo svantaggio, non si perdono d'animo e alla mezz'ora trovano il pareggio con la zampata di Giardiello. L'equilibrio viene spezzato ancora nel finale di primo tempo con Siano che - dagli sviluppi di un calcio d'angolo - si fionda su una respinta di Giordano e segna con il mancino.

Lo spartito della ripresa è scontato, l'Ottaviano insegue la via del secondo pareggio mentre la Palmese si chiude a protezione della porta di Munao. La partita vive di folate da una parte e dall'altra, ma al 70' arriva la sentenza decisiva del solito Guarro. Il jolly di Pietropinto, in attesa sul secondo palo, spinge in rete con un tocco di testa un pallone proveniente dalla torre dagli sviluppi di un piazzato dalla bandierina. Al triplice fischio è festa grande in casa rossonera che debutta con una vittoria in trasferta e inizia col piede giusto.

Tre punti per la Palmese che supera nettamente l'Ottaviano e strappa la posta in palio del Comunale. Da rivedere qualche meccanismo per Iervolino in vista dei prossimi appuntamenti.

Il tabellino

Ottaviano: Giordano, Scarfogliero, Del Grande, Natino, Candelma, Fontana, Rosbino, Falanga M., Del Prete, D’Urso L., Giardiello. A disposizione: Pelliccia, Alfieri, Guerra, Bifulco, Tramontano, D’Urso R., Falanga A., Esposito N., Pompeo. Allenatore: Iervolino M.

Palmese: Munao, Iannotta, Guarro, Cardone, Taddeo, Siano, Barbarisi, Cozzolino S., Cozzolino G., Befi, Fusco. A disposizione: Stasi, Monaco, Falco, Sena, Fazi, Todisco, Frulio, Romano, Labriola. Allenatore: Pietropinto.

Marcatori: 20', 70' Guarro (P), 30' Giardiello (O), 44' Siano (P)