Eccellenza Campania/Girone A - Poker del Montemiletto all'Ottaviano

Recupero della ventiquattresima giornata del Girone A di Eccellenza. La sfida tra Ottaviano e Lions Montemiletto - originariamente programmata per lo scorso weekend e rinviata per Covid - si gioca una settimana più tardi. Allo Stadio Comunale va in scena un confronto tra due formazioni con obiettivi completamente differenti. I rossoblù devono conquistare punti per restare aggrappati alla zona playout e alimentare le residue speranze di salvezza. Gli irpini vogliono mantenere il passo dell'Audax Cervinara in griglia playoff.

Si preannuncia una gara equilibrata e delicata per entrambe le formazioni, ma i Leoni riescono ad imporsi e firmare un netto poker. La partita si sblocca con Canavese che regala il vantaggio ai suoi con un calcio di rigore ben trasformato e incanala il match nella direzione giusta. Tocca poi a D'Acierno trovare il raddoppio, mentre il tris porta ancora il timbro di Canavese. Nel tabellino dei marcatori c'è spazio anche per Nardone che sigla lo 0-4 definitivo che consente agli ospiti di espugnare il Comunale e conquistare tre punti chiave per la fascia alta.

Due gare al termine della competizione, l'Ottaviano - nel prossimo e penultimo turno - sarà atteso dalla trasferta sul rettangolo verde della Virtus Avellino. Il Montemiletto dovrà archiviare quanto prima l'ottima prestazione odierna e proiettarsi esclusivamente alla prova in esterna con la Forza e Coraggio.