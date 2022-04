Eccellenza Campania/Girone A - Si chiude la stagione con Ottaviano-Grotta e Pomigliano-Acerrana: ecco i risultati

Game over sulla stagione regolare del campionato di Eccellenza. In attesa di conoscere ufficialmente gli abbinamenti in chiave playoff e playout, il Girone A ha riservato l'ultimo appuntamento nella competizione per altre squadre partenopee. Dunque, non solo la vittoria salvezza per la Virtus Campania contro la Palmese e il buon risultato - che non ha evitato lo spareggio di bassa classifica - per il Saviano nello scontro diretto col Città di Avellino. Bensì altre tre formazioni napoletane sono scese in campo nel turno conclusivo dell'annata. Il già retrocesso Ottaviano ha sfidato il Grotta e il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0: un punteggio tutt'altro che utile alla formazione ospite che resta fuori dai playoff in quanto peggiore quarta dei tre gironi. Il Pomigliano, con un rocambolesco 4-3, batte l'Acerrana e conquista la permanenza nella categoria. Moccia apre le danze al 7', Longo fissa il pari al 12'. Tarallo al 18' e ancora Moccia al 40' chiudono un primo tempo pazzesco al Gobbato. Nella ripresa, Longo sigla la doppietta personale al 70' e accorcia le distanze. Spilabotte, quattro giri di cronometro più tardi, mette l'ipoteca sul successo. Nel finale, Cafaro rende meno amara la sconfitta per il Toro.