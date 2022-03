Eccellenza Campania/Girone A - Ottaviano col tris nello scontro salvezza: Forza e Coraggio abbattuta

Si prende lo scontro diretto e la scena allo Stadio Comunale. L'Ottaviano vince, convince e si distacca dalla zona retrocessione della classifica. Nel fortino interno, i vesuviani condannano la Forza e Coraggio a una dura lezione: il match termina 3-1 in favore dei rossoblù. Una vittoria preziosa che consente di allontanarsi dalla fascia calda e consolidare una posizione in griglia playout. Al team partenopeo, tuttavia, servirà una striscia utile di risultati nei prossimi tre incontri per chiudere la stagione in maniera positiva. Il vantaggio è per i padroni di casa che sbloccano il risultato al 4' con Lucignano, abile a trasformare in rete l'occasione che si presenta. Passa poco più di un quarto d'ora e Fontana, esattamente al minuto 21, fa 2-0. I giallorossi provano a rientrare in partita col sussulto del solito Coquin ad avvio ripresa, ma a dieci giri di lancette dal 90' c'è il tris locale con Frulio. Il match del Comunale, dunque, premia la formazione napoletana che conquista un bottino utile per gli obiettivi prefissati ad inizio anno: il prossimo appuntamento sarà ancora tra le mura amiche contro il Lions Montemiletto. Si complica, invece, il percorso per la Forza e Coraggio, attesa dall'incontro interno con la Polisportiva Lioni.