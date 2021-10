Eccellenza Campania, Girone A - Ottaviano e Città di Avellino si dividono il bottino: il match finisce 1-1

Una gara al cardiopalma e un finale da brividi al Comunale. Ottaviano e Città di Avellino danno vita a una partita intensa sul piano dell'agonismo e si dividono la posta in palio della terza giornata del Girone A di Eccellenza al termine di una ripresa pazzesca.

Solita partenza bloccata di quest'avvio di stagione per le squadre, ancora alla ricerca della migliore forma fisica e in attesa della prima fiammata degli avversari. Gli irpini sono più dinamici e vivaci con Moffa e Ventola, ma Giordano non rischia praticamente mai. Proprio al 18' l'estremo difensore deve compiere la prima parata su un tentativo da posizione defilata di Moffa, i partenopei rispondono con qualche calcio piazzato che non impegna Capasso. Ci prova poi Viola con una conclusione che si spegne sul fondo. Al 22' tocca a Zerlenga essere pericoloso in zona offensiva, Scudo poco dopo la mezz'ora viene fermato dal legno che gli nega la gioia della rete. Il team avellinese resta in avanti anche nel corso del secondo tempo, al 60' però la squadra di casa si rivitalizza con un'incornata di Borrelli. I biancoverdi restano all'attacco con le giocate di Zerlenga e Ceparano che seguono l'idea imprecisa di Ventola. Soltanto nel finale si sblocca la situazione e le emozioni si raccolgono in una manciata di minuti. All'83' Quaranta segna con un tocco di sinistro che supera Giordano, nel recupero lo spunto con zampata di Rosi vale il pareggio.

Primo punto in classifica per l'Ottaviano che abbandona l'inizio complicato e muove la graduatoria. Mastica amaro il Città di Avellino che deve accontentarsi di una sola lunghezza odierna e che porta il bottino a quota quattro.