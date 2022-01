Eccellenza Campania/Girone A - Blitz dell'Acerrana sul campo dell'Ottaviano: il derby è granata

Quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza, il programma riserva il derby tra Ottaviano e Acerrana. Un derby testa-coda, tra una squadra che punta alla vetta e una compagine che è obbligata a far punti per distanziarsi dalla zona calda della classifica. I granata di Vincenzo Di Buono volano in graduatoria e mettono la freccia, prendendosi momentaneamente la vetta. Superata la capolista Palmese che non scenderà in campo nel weekend per il rinvio a causa del Covid e con due gare da recuperare.

Il Toro, nel contempo, dimostra di essere una formazione matura e ben consolidata. Allo Stadio Comunale di via Palmieri esulta ancora il club ospite che inanella la decima vittoria in campionato e sale a quota trentadue punti. Resta ad otto lunghezze il gruppo rossoblù che non riesce a imporsi nel fortino amico. Le reti di Luca Viglietti e di Giuseppe Labriola fanno esultare l'Acerrana e condannano l'Ottaviano alla decima sconfitta nella competizione. Ritmo, intensità e cinismo hanno contraddistinto il derby odierno.

Sogni di gloria per i granata che volano in classifica e si proiettano alla sfida col Montemiletto da primi della classe. Per i padroni di casa, invece, servirà una reazione immediata per rilanciarsi e abbandonare la zona critica: il prossimo impegno riserverà la trasferta sul campo del Città di Avellino.