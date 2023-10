Poker del Nola e vittoria in cassaforte: Savoia ribaltato allo Sporting Club

Il Nola ritrova il sorriso dopo i tre pareggi consecutivi e stende il Savoia in casa. In uno Sporting Club chiuso per ordine pubblico va in scena una delle sfide storiche del calcio campano. Dopo un quarto d'ora di equilibrio, al 16' Imbimbo sblocca con un missile che lambisce la traversa e si insacca in rete. Passano due minuti e il Ninja Esposito pareggia i conti su ottimo assist di Caliendo. I biancoscudati reagiscono e, tre giri di lancette più tardi, si riportano avanti con una punizione dalla distanza di Ghomari. I padroni di casa agguantano il secondo pareggio al 29' con Gennaro Esposito che chiude una perfetta azione corale. Allo scadere del primo tempo il Nola ribalta definitivamente il risultato, ancora una volta con la coppia degli Esposito: capitan Gennaro spizza per il Ninja che si ritrova tutto solo davanti a Bellarosa e lo batte con un pallonetto. In avvio di ripresa, Ghomari sfiora la terza marcatura per gli ospiti direttamente dalla bandierina: la palla scheggia la traversa e fa tremare il team locale. I bianconeri amministrano la gara e la chiudano definitivamente all'84' quando il Ninja Esposito mette in ghiaccio la gara siglando il rigore del 4-2 e centrando la sua personale tripletta.

Il tabellino

Nola 1925: Somma, Dentice, Maraucci, Pissinis (77' Pantano), De Angelis, Petrarca, Biason, De Rosa (84' D’Ascia), Caliendo (63' Marin), F. Esposito (92' Manzi), G. Esposito (68' Corbisiero). A disp.: Angarelli, Angeletti, Mazzucchiello, Capuozzo. All.: Luigi Sanchez

Savoia: Bellarosa, Manna, Passaro, Girardi, Orta, Masi (84' Di Palma), Imbimbo (65' Reda), Iadelisi, Ghomari, Petricciuolo, Baietti (72' Maiorano). A disp.: Amoroso, Acampora, Vivolo, Safi, Strazzullo, Califano. All.: Vincenzo La Manna

Arbitro: Riglia di Ercolano

Marcatori: 16' Imbimbo (S), 18' Esposito F. (N), 21' Ghomari (S), 29' Esposito G. (N) 46' Esposito F. (N), 84' rig. Esposito F. (N)

Ammoniti: Maraucci, Dentice, Somma (N), Masi, Imbimbo, Girardi, Baietti (S)

Espulso: Reda (S) per doppia ammonizione