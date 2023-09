Nola-Castel Volturno 4-3, pirotecnica vittoria dei bianconeri allo Sporting Club

Prima vittoria in campionato per il Nola, battuto il Castel Volturno al termine di una gara pirotecnica. Balzo in classifica per i bianconeri che mettono alle spalle la sconfitta all'esordio in trasferta contro l'Albanova. La squadra di Sanchez è lesta a passare in vantaggio alla prima occasione all'8'. Francesco Esposito, con una giocata vincente, sblocca il risultato e timbra il cartellino. Al 22' Biason serve sulla corsa Gennaro Esposito, la sfera supera i difensori avversari e l'attaccante, a tu per tu con Caputo, non sbaglia. Poco prima della mezz'ora c'è anche il tris dei padroni di casa. È ancora Francesco Esposito a realizzare dopo aver ricevuto da Caliendo. In avvio di ripresa, gli ospiti accorciano con Negro che si fa trovare pronto al centro dell'area. Al 67' un fallo su Di Gennaro in area di rigore concede la possibilità dagli undici metri per gli ospiti. Di nuovo Antonio Negro sfrutta la chance: il bomber scuola Napoli spiazza il portiere e riduce ulteriormente le distanze. Al 79' ci pensa Marin a siglare il poker e a mettere al sicuro il Nola. Nel finale il Castel Volturno ci prova e chiude sul 4-3 con la tripletta del suo goleador al 90'.

Il tabellino

Nola: Somma, Dentice (68' Marin), Petrarca, Pissins (18' D'Ascia), De Angelis, Caliendo, Biason, Samb (59' Marin), Corbisero (82' Guadagni), Esposito G. (75' Guadagni), Esposito F. (88' Mazzucchiello). A disp.: Angarelli, Pantano, De Filippis, Capuozzo, Grasso. All.: Luigi Sanchez

Castel Volturno: Caputo S., Sicuro (80' Romano), Iovinella (44' Pesce), Autiero, Scarparo, Piccolo (46' Ciotola), Di Gennaro (89' Marino) Percuoco, Marciano (46' Conte), Negro, Procida. A disp.: Mallardo, Avolio, Esposito G., Chianese. All.: Carmine Correale

Arbitro: Basseti di Lucca

Marcatori: 8’ Esposito F. (N), 22’ Esposito G. (N), 29’ Esposito F. (N), 47’ Negro (CV), 65’ Negro (CV), 79’ Marin (N), 90’ Negro (CV)

Ammoniti: Mazzucchiello (N), Iovinella (CV)