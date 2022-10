Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United non vince, ma aggancia la vetta: il Savoia pareggia due volte

Non c'è la vittoria, ma il primato in classifica. Seppur condiviso. Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. pareggia la sfida col Savoia, fa registrare il settimo risultato utile consecutivo e aggancia l'Ischia in vetta alla graduatoria del Girone A di Eccellenza. Allo Stadio San Gennaro dei Poveri, la partita termina col risultato di 2-2: padroni di casa due volte avanti, biancoscudati abili ad acciuffare il pari.

Senza Guadagni fuori per infortunio, come Arario, e Somma per squalifica, a sbloccare la gara al Rione Sanità è ancora una volta Barone che, dopo 6', compie una delle sue magie. Pennella una punizione straordinaria dalla sinistra con il suo destro a giro che si va a stampare nel sette. Al 13' Ciranna ci prova con un tiro dalla distanza, la traiettoria è alta rispetto alla traversa. Al 15' Pelliccia si divora il raddoppio da mattonella invitante. Sul ribaltamento, Scarpa dribbla due avversari, entra in area e da posizione di calcio di rigore va a botta sicura ma si oppone Oliva in scivolata che salva tutto. Subito dopo ancora pericoloso Aquino. Si rivede il Savoia al 20' con un tiro a giro di Onda che finisce sul fondo. Al 32' Ciranna impegna seriamente Landi alla parata.

Nella ripresa gli ospiti trovano subito il pari al 53' con Boussaada che segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 58' azione insistita di Cittadini che poi serve al centro Arciello che non corregge in rete. Al 60' entra Renelus che subito si fa vedere. Discesa devastante sulla destra, uscita avventata di Landi che lascia la porta scoperta: Renelus serve Cittadini che fa il 2-1 al 62'. Ma la gioia del vantaggio e del primato in solitaria dura poco perchè al 68' Strazzullo batte il corner dalla sinistra ed il più lesto Liccardi, tutto solo, stacca di testa e realizza la rete del 2-2. Il Napoli United non ci sta ma non è fortunato e lucido sotto porta. Cittadini è poco deciso nel finale di gara sull'ottimo suggerimento in area di Renelus. Nei minuti di recupero è Liccardi a mettere i brividi ma Giordano si fa trovare pronto. Finisce così tra Napoli United e Savoia.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Langella, De Marco (54' Greco - 87' Annunziata), Ciranna (76' Gentile), Akrapovic, Oliva, Baumwollspinner, Barone Lumaga (65' Cardone), Pelliccia, Cittadini, Arciello (60' Renelus). A disposizione: Ascione, Fucile, Carpetti, Diakhaby. Allenatore: Maradona jr.

Savoia 1908: Landi, Annunziata, Onda A. (79' Gagliardini), D'Amaro, Conti, Boussaada, Onda G., Strazzullo, Aquino (74' Cuomo), Scarpa, Barbato (44' Liccardi). A disposizione: Chiarita, Napolitano, Santoro, Ruggiero, Ferraro. Allenatore: Di Capua

Arbitro: Frizza di Perugia

Marcatori: 6' Barone (NU), 53' Boussaada (S), 62' Cittadini (NU), 68' Liccardi (S)

Ammoniti: Ciranna (NU), Oliva (NU), Boussaada (S)