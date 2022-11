Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United di Maradona jr. schiaccia il Saviano: poker dei Leoni al Vallefuoco

Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. schianta il Saviano di Alfonso Belmonte allo Stadio Vallefuoco e conquista tre punti pesanti per la zona importante della graduatoria. I Leoni agganciano Pompei ed Albanova a quota 25 lunghezze e restano a meno tre dalla capolista Ischia. I neroverdi restano al quartultimo posto in classifica e sono chiamati a dimenticare la partita disputata in esterna.

La formazione di casa parte subito forte ed il vantaggio è immediato e al 4' su ottima azione e passaggio di Cittadini, Pelliccia se ne va per vie centrali e punisce Di Sarno. Gli ospiti reagiscono con Chirullo, ma Giordano neutralizza. Al 15' ci pensa Cittadini a raddoppiare su suggerimento di Ciranna. Al 20' i neroverdi sono pericolosi su palla inattiva con Casillo che di testa non trova per poco la rete. Al 26' Cittadini prova a resituire il favore a Ciranna che fa tutto bene ma non impatta bene il pallone. Al 28' Guadagni si procura e realizza il rigore che vale il 3-0. Alla mezz'ora Franza di testa prova ad accorciare, la palla finisce sul fondo. Al 31' discesa indiavolata di Cardone sulla destra che va al tiro: Di Sarno dice no. Nel secondo tempo il Napoli United prova ad addormentare la partita, ma il Saviano non si arrende. Al 55' la punizione di Chirullo è leggermente larga. Al 58' cross dalla destra di Arario, dall'altra parte c'è Cardone che la mette al centro per Guadagni: il colpo di testa esce di un soffio sul fondo. Al 62' gol della bandiera per il Saviano con Chirullo sugli sviluppi di un corner. Dopo un minuto una buona chance arriva anche sulla testa di Diakhaby. Al 76' Cittadini scende sulla sinistra ed il suo cross diventa un tiro che lambisce la parte alta della traversa. Nel recupero arriva anche il poker a firma di Renelus.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Fucile, Somma (78' Langella), Cardone (68' Renelus), Akrapovic, Diakhaby, Guadagni (75' Annunziata), Baumwollspinner, Ciranna (46' Delgado Soares), Cittadini, Pelliccia (54' Arario). A disposizione: Ascione, Carpetti, Lucca, Oliva. Allenatore: Maradona

Saviano 1960: Di Sarno, L. Liguori, Avitabile (54' Schibano), F. Casillo, Ammendola, Annibale, Franza (46' Castaldo), D'Ambrosio, Chirullo, Guidone (64' Scoppetta), Sorrentino (84' Falco). A disposizione: Napolitano, Sparano, Paduano, Salvati, Belmonte. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Bonomodi Collegno

Marcatori: 4' Pelliccia (NU), 15' Cittadini (NU), 28' rig. Guadagni (NU), 64' Chirullo (S), 97' Renelus (NU)

Ammoniti: Renelus, Delgado Soares (NU), L. Liguori, Ammendola (S)