Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United non fallisce l'esame Real Forio: 2-1 per la squadra di Maradona jr.

Il Real Forio ci prova, ma il Napoli United non sbaglia. La formazione di Diego Armando Maradona jr. piega il gruppo di Angelo Iervolino allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Partita vera e ricca di spunti, a festeggiare sono i padroni di casa: 2-1 rifilato alla truppa isolana. Buona partenza però per gli ospiti che ci provano già dopo dieci giri di lancette. Punizione battuta da Sogliuzzo, la sfera finisce di poco fuori con Giordano inchiodato. Al 20’ momenti di paura per Cerase che, in seguito a uno scontro spalla a spalla, finisce nella recinzione ed è costretto a chiedere il cambio. Al 22’ prima chance per i Leoni con una conclusione di Arario che termina alta non di molto. Alla mezz’ora è Baumwollspinner ad impegnare Iandoli, Barone si avventa sulla respinta ma calcia male. Al 32’ opportunità ghiotta per il Forio, il palo si oppone alla giocata di Guatieri: l’attaccante conquista la sfera su rilancio errato di Giordano, supera gli avversari e calcia, tuttavia è sfortunato nella circostanza. Al 35’ gli uomini di Maradona jr. sbloccano la sfida con Ciranna che devia in rete un calcio d’angolo battuto da Barone. Prima dell’intervallo, i biancoverdi sfiorano il pari con Castagna, Filosa e Capone. Al 55’ c’è il raddoppio del Napoli United: Barone, dalla sinistra, suggerisce per Arario che spinge in porta e fa 2-0. Al 60’ il subentrato Gioielli pennella per Pelliccia: l’incornata è sporcata in corner. Al 72’ Jelicanin realizza un calcio di rigore concesso per tocco di mano in area di Baumwollspinner e riapre la gara. Non succede più nulla, si chiude così il match del Vallefuoco.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Langella, Scognamiglio, Ciranna, Akrapovich, Oliva, Baumwollspinner, Barone Lumaga (75’ Giordano), Carissimi (66’ Renelus), Arario (60’ Gioielli), Pelliccia (66’ Cittadini). A disposizione: Radano, Fucile, Greco, Gentile, Diakhaby. Allenatore: Maradona jr.

Real Forio 2014: Iandoli, Cerase (23’ Filosa), Iacono, Delgado, Jelicanin, Martinelli (66’ Castaldi), Sogliuzzo, Pistola, Castagna (73’ Aiello), Guatieri, Capone (85’ Savio). A disposizione: Sarracino, Di Meglio C., Peluso, Di Meglio A., Seprano. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Russo di Benevento

Marcatori: 35’ Ciranna, 55’ Arario; 72’ Jelicanin

Ammoniti: Barone, Ciranna, Gioielli, Pelliccia (NU), Castaldi, Guatieri, Martinelli (RF).