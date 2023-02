Eccellenza Campania/Girone A - Trionfo Pompei al Vallefuoco, Napoli United ko: decidono i gol di Malafronte e Leone

Il Pompei di Giovanni Masecchia si prende il big-match allo Stadio Vallefuoco di Mugnano contro il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. Tre punti conquistati da Di Pietro e compagni che mantengono la terza posizione in classifica, allungano sui Leoni e tengono il passo delle due squadre in vetta.

La cronaca si apre con Tedesco che ruba palla e tenta la conclusione dalla distanza: Giordano para. Qualche secondo più tardi, recupero rossoblù con Malafronte che vede il portiere fuori dai pali: il pallonetto scheggia la parte alta della traversa. Al 10’ Lepre al tiro dal vertice dell’area, la traiettoria s’infrange ancora sul legno alto a portiere battuto. Al 12’ punizione di Gioielli deviata in angolo, sugli sviluppi del corner Baumwollspinner manda a lato. Anche al 25’ c’è imprecisione nel calcio piazzato di Ciranna. Quest’ultimo si rende pericoloso con una spizzata che sfiora il palo al 29’: nell’azione, il direttore di gara fischia il fuorigioco. Al 36’ Ciranna riceve dalla bandierina e stacca, nessun problema per Merola. Sul ribaltamento, Leone conquista e scappa per vie centrali: la botta dal limite è sbagliata. Al 41’ pasticcio difensivo dei padroni di casa, Malafronte ne approfitta e trafigge Giordano. Il primo tempo va in archivio con un tentativo ravvicinato di Pelliccia. La ripresa si inaugura con un tiro alto di Gioielli, poi una girandola di cambi che non stravolge l’andamento dell’incontro. Al 59’ suggerimento di Tomasin per la testa di Malafronte, Giordano neutralizza. Poco dopo, l’estremo difensore dei Leoni è prodigioso sul missile di Malafronte. Al 67’ si concretizza il raddoppio: Pirone serve Leone, controllo al limite e gran gol per il numero 21. Passata la mezz’ora del secondo tempo, Serrano e Malafronte sfiorano la terza marcatura per gli ospiti. All’80’ Serrano pennella al centro per Gargiulo, la conclusione si spegne fuori. All’83’ Renelus riceve sul filo del fuorigioco e smarca Accietto che dimezza lo svantaggio con un diagonale preciso. Nel finale non mancano le emozioni con Merola che chiude sulla giocata della speranza di Delgado. Al triplice fischio festeggia il Pompei: battuto il Napoli United al Vallefuoco.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Fucile, Somma (88’ Delgado), Ciranna, Akrapovic, Oliva (78’ Gentile), Baumwollspinner, Barone Lumaga (56’ Renelus), Pelliccia, Arario, Gioielli. A disposizione: Radano, Langella, Greco, Amalcaro, Carissimi. Allenatore: Maradona jr.

Pompei: Merola, Caiazzo, Tomolillo, Gargiulo, Di Pietro (20’ Tomasin), Fiorillo, Savino (56’ Pirone), Leone (82’ De Simone), Malafronte, Tedesco (56’ Gatta), Lepre (73’ Serrano). A disposizione: Rendina, Carotenuto, Nunziata, Celentano. Allenatore: Masecchia

Allenatore: Mauro Tomei di Sapri

Marcatori: 41’ Malafronte (P), 67’ Leone (P), 83’ Accietto (NU)