Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United ruggisce, Montecalcio abbattuta: continua la marcia di Maradona jr.

Ha spiccato il volo e non ha intenzione di fermarsi. Il Napoli United batte la Montecalcio allo Stadio Vallefuoco di Mugnano, infila la quarta vittoria consecutiva in campionato e si avvicina alla zona alta di classifica. Appena quattro punti di distanza dalla vetta per i Leoni che risultano vincitori nel confronto con la neopromossa.

Parte forte la compagine di casa con un bolide di Ciranna dalla distanza che costringe Testa all'intervento. Il portiere non è perfetto nella parata e deve salvare in due tempi sulla linea. Ancora al 13' l'estremo difensore deve respingere il tentativo di Arciello. Attorno al quarto d'ora, gli ospiti si fanno vedere in avanti con la doppia iniziativa di Coquin. Al 19' palo esterno colpito da Cittadini dopo una manovra sulla destra avviata da Guadagni e orchestrata da Langella. Al 27' i flegrei, quasi a sorpresa, passano in vantaggio: Capuano, pescato bene da Coquin, approfitta della disattenzione difensiva e insacca. Al 36' è rapido il pareggio dei locali con Guadagni: cross dalla sinistra di Cittadini sul secondo palo per il numero 7 che realizza il pari al volo. Ad inizio ripresa mister Maradona jr. inserisce Renelus per Arciello e la scelta si rivela azzeccata. Al 50' il subentrato, dopo una serie di rimpalli, riesce a depositare nel sacco e completare la rimonta del Napoli United. Al 66' Cittadini va vicino al tris, gol che si concretizza poco più tardi con l'argentino che finalizza su azione insistita di Baumwollspinner. A dieci giri di lancette dal termine, Barone e Gentile non trovano il poker. Va in archivio così il match del Vallefuoco.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Langella, Somma, Cardone (61’ Barone Lumaga), Akrapovic, Diakhaby, Guadagni (84’ De Marco), Ciranna (75’ Pelliccia), Baumwollspinner, Cittadini (75’ Gentile), Arciello (46’ Renelus). A disposizione: Ascione, Fucile, Oliva, Delgado Soares. Allenatore: Maradona

Montecalcio: Testa, Meola, Sardo, Deering (51’ Chiarelli), Scognamiglio, Lubrano (33’ Parisi - 60’ Migliaccio), Capuano, Coquin, Coppola, Franzese (60’ Zazzaro), Camponesco (46’ Carandente). A disposizione: Margiore, Ferrara, Buono, D’Isanto. Allenatore: Lavadera

Arbitro: De Cicco di Nola

Marcatori: 27’ Capuano (MC), 36’ Guadagni (NU), 50’ Renelus (NU), 73’ Cittadini (NU)

Ammoniti: Lubrano (MC), Meola (MC), Migliaccio (MC), Cittadini (NU)