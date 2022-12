Eccellenza Campania/Girone A - Maradona jr. esulta ancora, il Napoli United schianta il Massa Lubrense

Una nuova prestazione enorme, altri tre punti in cascina e una vetta della classifica conquistata in maniera momentanea. In attesa della risposta dell'Ischia e col ko in contemporanea del Pompei, il Napoli United di Diego Maradona jr. schianta con un netto poker il Massa Lubrense di Pasquale Aiello allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per i Leoni che partono subito bene con ottima gestione della palla e buone occasioni per abbattere il muro degli ospiti. Il primo squillo della gara arriva dopo meno di un minuto con capitan Akrapovic che dalla distanza fa partire il tiro che va di poco sulla traversa. Al 14' punizione dalla destra di Ciranna che è preda facile di Borrelli. Al 29' Giordano, con un pregevole tacco, raccoglie il suggerimento di Gioielli e sblocca il risultato. Al 34', al termine di una manovra corale con Gioielli, Giordano e Cittadini protagonisti, Baumwollspinner deposita nel sacco complice anche una deviazione e raddoppia. Al 38' arriva l'episodio chiave per il Massa Lubrense. Sugli sviluppi di una palla inattiva Inserra colpisce di testa alle spalle di Giordano. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Inserra si becca il giallo che, dopo due minuti, diventa rosso per un brutto fallo su Giordano. Gli ospiti rimangono in dieci e il Napoli United continua a spingere. Nella ripresa, lo spartito non cambia. Al 51' capolavoro di Gioielli con un meraviglioso tiro a giro che buca l'incolpevole Borrelli per la terza volta. Al 59' un destro preciso e chirurgico di Renelus vale il 4-0 definitivo. Non accade più nulla, soltanto gestione per i ragazzi di Maradona jr. fino al triplice fischio: crolla la truppa di Aiello che dovrà costruire la salvezza contro compagini alla portata.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Langella (52' Fucile), Somma, Ciranna, Akrapovic (71' Barone Lumaga), Diakhaby, Gioielli (52' Carissimi), Baumwollspinner, Renelus, Cittadini (46' Arario), Giordano G. (59' Gentile). A disposizione: Ascione, Oliva, Pelliccia, De Marco. Allenatore: Maradona jr.

Massa Lubrense: Borrelli, D'Esposito A. (56' Russo A.), D'Aniello, Cappiello (62' Gargiulo), Vitiello, Alfano, Schettino (55' Terminillo), Inserra, Cassitto, Attardi (81' D'Esposito G.), Cacace (62' Mazzarella). A disposizione: Russo F., Mastello, De Stefano, Veniero. Allenatore: Aiello

Arbitro: Verde di Frattamaggiore

Marcatori: 29' Giordano G. (NU) 34' Baumwollspinner (NU), 51' Gioielli (NU), 59' Renelus (NU)

Ammoniti: Cappiello (ML), Inserra (ML)

Espulso: Inserra (ML)