Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United piega la Maddalonese: Renelus ed Arario in gol

Il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. sorride, battuta la Maddalonese allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Successo importante in ottica playoff per i Leoni, protagonisti assoluti già nelle battute iniziali della partita. Subito tre occasioni per i padroni di casa con Renelus che serve un buon pallone ad Accietto che non sfrutta al 10’. Poi ancora Renelus scappa sulla destra e non riesce a pungere davanti al portiere. Al quarto d’ora, altra chance sprecata da Accietto che inquadra e grazia gli avversari. La compagine casertana cerca di affacciarsi in avanti, ma la retroguardia di casa è attenta e solida. Al 21’ Pelliccia va via sulla sinistra e calcia, Cerreto si oppone: sulla ribattuta, Renelus insacca per il vantaggio. La reazione dei granata è affidata alle iniziative di Colonna e Di Mauro, ma è nel secondo tempo che si chiude la partita. A metà ripresa ci prova Barone Lumaga con una punizione dal limite, Cerreto respinge. Al 73’ Arario fa partire una conclusione chirurgica e precisa che buca l’estremo difensore di Bovienzo. Non mancano le fiammate finali della Maddalonese, ma il Napoli United gestisce e al triplice fischio si assicura l’intera posta in palio.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Langella, Barone Lumaga, Ciranna (56’ Arario), Diakhaby, Oliva (71’ Akrapovic), Baumwollspinner (74’ Cittadini), Accietto, Guadagni (67’ Scognamiglio), Pelliccia, Renelus (80’ Carissimi). A disposizione: Sacchettino, Fucile, Gioielli, Delgado. Allenatore: Maradona jr.

Maddalonese: Cerreto, Percope, Viscovo, Solpietro (77’ Dell’Uva), Lagnena (31’ Della Valle), Della Monica, Di Mauro (74’ Tansella), Bracale (80’ Arciero), De Marco A., Fibiano, Colonna (64’ Napolitano). A disposizione: Cioce, Di Costanzo, Di Vico, Tourè. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Andolfi di Ercolano

Marcatori: 21’ Renelus (NU), 73’ Arario (NU)

Ammoniti: Lagnena, Pelliccia, Ciranna, Della Valle, Bracale

Espulso: 70’ Della Monica (M) per fallo da ultimo uomo