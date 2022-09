Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United si conferma, battuto anche il Casoria: la squadra di Maradona jr. in ripresa

Il periodo di crisi sembra ormai alle spalle, il Napoli United si conferma anche allo Stadio Vallefuoco di Mugnano nella gara casalinga contro il Casoria. La brigata di Diego Armando Maradona jr. è in crescita sul piano fisico e mentale: accantonata la buona prestazione con l'Atletico Calcio, i Leoni battono in rimonta la compagine viola.

Buona partenza per gli ospiti che si affacciano in zona offensiva con una giocata di Liguori: quest'ultimo prende il palo alla destra di Giordano. Al 6' minuto ancora doppia occasione per i ragazzi di Gaetano Perrella con Di Gilio che non corregge sulla linea di porta, poi ci pensa Giordano a compiere un miracolo su Orefice. All'11' mancino insidioso e alto per Ciranna, segue un'iniziativa di Cittadini di destro: tiro non preciso. Al 15' ancora Ciranna, con una straordinara azione personale, se ne va per vie centrali ma la conclusione è deviata in angolo. Il Casoria prova a portarsi in vantaggio, però la chance più ghiotta nel finale di primo tempo capita al Napoli United. Calcio d'angolo battuto da Barone dalla sinistra, Ciranna impatta di potenza e non trova lo specchio.

Ad avvio ripresa, i viola premono sull'acceleratore e passano in vantaggio. Ci pensa Basso, con un tocco vincente, a battere Giordano e stappare il match. Il colpo scuote i locali che, dopo nove giri di lancette, agganciano il pareggio: è Somma, in seguito a un'idea di Oliva sugli sviluppi di un corner, a timbrare il cartellino. I Leoni sono incontenibili: al 62' Cittadini viene trattenuto, l'arbitro lascia proseguire. Il pallone approda tra i piedi di Renelus che deposita nel sacco, ma in posizione di offside. Il Napoli United non si lascia innervosire e ci riprova ancora al 65' e al 77' con Baumwollspinner. Gli sforzi degli uomini di Maradona jr. si concretizzano all'81'. Tocco di mano in area di Francese, espulsione e penalty: dagli undici metri si presenta Barone che non fallisce. Termina 2-1 per i padroni di casa al Vallefuoco, Casoria ribaltato nel punteggio.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Fucile (46' Langella), Gentile (46' Somma), Ciranna, Akrapovic, Oliva, Baumwollspinner, Barone Lumaga, Renelus (75' Arciello), Cittadini (86' Cardone), Annunziata (46' Guadagni). A disposizione: Ascione, Diakhaby, Pellicci, De Marco. Allenatore: Maradona

Casoria: Marino, Donzetti (22' Liguori G.), Di Cristofaro, Rinaldi (84' Bravaccini), Battaglia, Francese, Di Gilio, Prevete, Orefice, Liguori L. (76' Napolitano), Basso (76' Monaco). A disposizione: Napolitano, Abbruscato, Brasiello, Lucignano, Cannavale. Allenatore: Perrella

Arbitro: Gambacurta di Enna

Marcatori: 47' Basso (C), 56' Somma (NU), 81' rig. Barone (NU)

Ammoniti: Gentile (NU), Renelus (NU), Oliva (NU), Rinaldi (C), Basso (C), Prevete (C), Donzetti (C), Marino (C), Lucignano (C)

Espulso: Francese (C)