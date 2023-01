Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United rallenta contro l'Atletico Calcio, è 0-0. Maradona jr. resta a -3 dall'Ischia

Inseguire l’Ischia e rispondere alle altre per il Napoli United, confermarsi sorpresa per l’Atletico Calcio. Allo Stadio Vallefuoco di Mugnano va in scena la ventesima giornata del Girone A tra la squadra di Diego Armando Maradona jr. e il team di Ivan De Michele. Partita che si apre con una giocata di Pelliccia verso Carissimi, la difesa è chiamata al salvataggio in extremis. La replica degli ospiti non si fa attendere con un tentativo di Labriola prontamente disinnescato da Giordano. Al 6’ Leoni ancora pericolosi con un traversone, ma una nuova occasione è per i biancazzurri (in tenuta giallonera, ndr): al 10’ Grieco stacca sugli sviluppi di un angolo, Giordano blocca. Al 12’ tiro largo di Gioielli dalla distanza, stesso esito per Bove al volo col mancino sul ribaltamento. Al 18’ incornata velenosa di Lepre, rischia la retroguardia locale. Al 23’ infortunio per Grieco, dentro Guidone. Ottima chance per l’Atletico al 25’ con un destro di Labriola da lontano: la traiettoria scheggia la parte alta della traversa. Replica Carissimi con una giocata in area e con un’imbucata per Gioielli: quest’ultimo calcia col destro ad incrociare, ma non inquadra di un soffio. Doppia tegola per Maradona jr. che perde Guadagni e Somma in pochi minuti: Renelus e Scognamiglio subentrano. Nel finale di frazione, Bove chiude sul sinistro di Pelliccia e Renelus si mette in evidenza in due occasioni. Prima sulla battuta dalla bandierina con una girata rapida, poi con un notevole aggancio e con una botta respinta in angolo. Nella ripresa, il Napoli United resta in proiezione offensiva e cerca di sfruttare le giocate inattive: si difende, con qualche difficoltà, l’Atletico Calcio. Al 52’, su errore in disimpegno di Oliva, i ragazzi di De Michele fraseggiano e arrivano in area, ma non riescono a superare la linea difensiva di casa. Al 60’ Aliperta è miracoloso sull’iniziativa ravvicinata di Baumwollspinner, poi è Ciranna a spedire sul fondo. Al 67’ Renelus combatte al limite, tiene il pallone e scarica il destro verso lo specchio: s’immolano i centrali ospiti. Tocca poi a Ciranna impegnare Cafariello con una punizione dai trentacinque metri: traiettoria insidiosa e il portiere deve allontanare in angolo. Al 76’ bolide col sinistro di Ciranna da calcio piazzato, il palo nega la gioia. Poco più tardi, retropassaggio errato di Calone e Renelus si fionda a tu per tu con Cafariello: l’estremo difensore, con l’aiuto del recupero difensivo, evita guai ai suoi. Al 79’ Cuomo, a due passi da Giordano, impatta malissimo un traversone dalla destra e spreca tutto. All’83’ sombrero di Renelus su un avversario e conclusione di prima intenzione, la mira è troppo alta. Resiste il pareggio dopo quattro minuti di recupero, il Napoli United rallenta e l’Atletico Calcio strappa un buon punto. Maradona jr. resta a -3 dalla vetta occupata dall’Ischia, è superato dal Pompei e incassa l’aggancio del Casoria. Gli uomini di De Michele muovono la classifica e mantengono la distanza di cinque lunghezze dalla zona playoff.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Langella, Akrapovic, Oliva, Somma (36’ Scognamiglio), Baumwollspinner, Barone (78’ Giordano G.), Pelliccia (46’ Ciranna), Guadagni (29’ Renelus), Gioielli (61’ Cittadini), Carissimi. A disposizione: Radano, Greco, Diakhaby, Gentile. Allenatore: Maradona jr.

Atletico Calcio: Cafariello (83’ Mola), Bove (74’ Porzio), Calone, Sannino (80’ Vitale), Aliperta, Viglietti, D’Abronzo, Foti, Lepre, Labriola (71’ Cuomo), Grieco (23’ Guidone). A disposizione: Sgambati, Romanucci, Caiazza, Di Giorgio. Allenatore: De Michele

Arbitro: Michele Aprile di Caserta

Ammoniti: Barone, Oliva (NU), Viglietti, D’Abronzo, Vitale (AC)