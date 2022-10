Eccellenza Campania/Girone A - Batticuore Napoli United: 5-4 all'Acerrana in una gara pazzesca

Una partita pazzesca, una girandola di occasioni e numerose reti. Il Napoli United si impone in una gara incredibile allo Stadio San Gennaro dei Poveri e batte l'Acerrana col risultato di 5-4. Un match che regala spunti su spunti, con una rimonta incredibile dei padroni di casa e la volontà di pareggiare fino al termine da parte dei granata. Al triplice fischio, sono i ragazzi di Diego Armando Maradona jr. a conquistare il bottino pieno. Non sorride, invece, la truppa di Vincenzo Di Buono.

Un primo tempo incredibile nel cuore del Rione Sanità. Ospiti subito in vantaggio con Taddeo che sfrutta un calcio piazzato battuto da Ricci e supera Giordano. Non ci sta la squadra locale che preme e va a caccia del pareggio. Al 9' ci prova Guadagni, Munao risponde presente. Il calciatore dei Leoni impegna ancora la retroguardia avversaria all'11' con un traversone insidioso. Al 16' Barone manda sul fondo la sua conclusione, poco dopo Munao si oppone all'insistenza di Cittadini e compagni. Al 18' punizione di Ciranna col sinistro, il portiere sale in cielo e spinge in angolo. Sul corner seguente, mischia in area di rigore e il Napoli United protesta per un possibile penalty.

Al 19' colpo di testa di Pelliccia che si spegne sul fondo, passa qualche minuto e Affinito commette fallo in piena area: il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Barone che spiazza Munao e timbra il pari. Al 29' azione corale sulla destra per il Toro, Todisco riceve e scappa: cross arretrato per Pisani che, ben presente da pochi passi, infila alle spalle di Giordano. Al 30' Cittadini si ritaglia uno spazio col sinistro, ma mette fuori. Al 33' Oliva non trova la porta con una zampata ravvicinata. Al 35' Pisani sfiora il tris, Giordano si oppone. Sull'angolo, ancora l'attaccante tutto solo trova la terza marcatura per i granata: nell'occasione, la difesa di Maradona jr. non è piazzata bene.

Al 39' Baumwollspinner accorcia con un'incornata e riapre la contesa. Tre giri di lancette dopo, Somma si avventa su un pallone in area e deposita nel sacco per un clamoroso 3-3. Nel finale di frazione, Giordano è miracoloso su Russo e Taddeo. La ripresa si inaugura con il Napoli United all'attacco: al 52' contropiede di Arciello che serve Pelliccia, abile a completare la rimonta. Al 58' Baumwollspinner calcia di prima intenzione e sigla la manita. Sale l'Acerrana che al 63' va vicina alla quarta finalizzazione di giornata. Al 67' Somma commette fallo in area, l'arbitro sventola il secondo giallo e assegna il rigore: Pisani, dagli undici metri, fa 5-4. Nonostante l'inferiorità numerica, sono i Leoni a sfiorare una nuova rete col sinistro di Cittadini. Nel finale, la squadra di Di Buono spinge alla ricerca del pareggio ma la brigata di Maradona jr. tiene botta e conquista i tre punti al triplice fischio.