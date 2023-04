Eccellenza Campania/Girone A - Pareggio senza reti tra Montecalcio e Villa Literno

Montecalcio e Villa Literno non si fanno male, termina senza reti la sfida disputata allo Stadio Vezzuto-Marasco. Padroni di casa più convincenti nelle trame, pochissime le azioni offensive dei casertani: il punteggio però non cambia al triplice fischio. Primo squillo dei padroni di casa con un traversone dalla destra, intercettato dall'estremo difensore avversario, non impeccabile nella circostanza: i biancorossi si salvano sull'azione insistita dei flegrei. Poi ci prova Astarita con il mancino, la conclusione è imprecisa e termina sul fondo. Gli uomini di Gennaro Illiano provano a pungere con Salazaro, il destro dalla distanza è neutralizzato dal portiere. Segue una grande azione corale del team locale, Salazaro non trova il tap-in da due passi. Poco altro da segnalare nel primo tempo, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. L'equilibrio resta sovrano anche nel corso della ripresa, pericolosi Ricciolino ed Astarita: la difesa ospite si salva in qualche modo. Chance ghiotta poco dopo per Di Maio che spreca, alla lista delle occasioni si aggiunge Vallefuoco. Nel finale ci prova Di Napoli, ma Casolare tiene a galla i suoi. Da segnalare un sussulto di Soprano nelle battute conclusive, si chiude così il match al Vezzuto-Marasco.