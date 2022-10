Eccellenza Campania/Girone A - Sporting Club Ercolanese all'inglese sulla Montecalcio: granata in vetta con Ischia e Napoli United

La testa e la coda della classifica che si affrontano per la nona giornata del Girone A di Eccellenza. Dopo i risultati favorevoli degli anticipi, lo Sporting Club Ercolanese non vuole farsi sfuggire l'occasione per l'aggancio alla vetta. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida, contro una Montecalcio chiamata a far punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, va in scena un confronto che premia i granata.

Match che si sblocca già dopo tre giri di cronometro con Longo che insacca con un tap-in. Al 20' gli ospiti restano in proiezione offensiva con Longo che pesca Mosca: l'attaccante calcia, ma non trova lo specchio. Alla mezz'ora ci prova Capuano per i locali, il tiro dalla distanza è alto. Sul capovolgimento di fronte, conclusione a giro di Di Finizio che manda sul fondo. Al 41' è Mosca, a giro e in torsione dal limite dell'area, a spedire distante dal bersaglio. Come accaduto nel primo tempo, anche ad avvio ripresa l'Ercolanese trova la via del gol. Al 47' Di Finizio, con un tiro-cross vincente, batte l'estremo difensore e raddoppia. Al 65' Pisano prova a svegliare la sua squadra, Uliano c'è. A metà secondo tempo prosegue il controllo dei granata che non concedono varchi ai flegrei. Dopo una serie di sostituzioni da una parte e dall'altra, va in archivio la gara del Vezzuto-Marasco: le reti di Longo e Di Finizio regalano i tre punti all'Ercolanese che manda ko la Montecalcio e aggancia la coppia Ischia-Napoli United in vetta.