Eccellenza Campania/Girone A - La Montecalcio apre con Capuano, il Savoia pareggia con l'autogol: è 1-1 al Vezzuto-Marasco

Una Montecalcio solida e compatta frena l'accreditato Savoia allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. Il terzo turno del Girone A di Eccellenza va in archivio col pareggio tra le due formazioni. Un botta e risposta avvenuto nel primo tempo, mentre nel corso della ripresa persiste l'equilibrio.

Pronti via, dopo nemmeno un minuto sono i padroni di casa ad andare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La palla passa, Capuano lasciato solo riesce ad impattare il pallone, mettendolo alle spalle di Landi. Non si fa attendere la risposta dei Bianchi che al 4’ ci provano con Liccardi, conclusione alta sopra la traversa. All’8’ arriva il pareggio del Savoia: grandissima azione sulla fascia destra di Sicuro che scambia con Onda e cerca Ferraro sul secondo palo, Meola anticipa l’esterno biancoscudato mettendo però alle spalle del suo estremo difensore. Gli ospiti si rendono ancora pericolosi in due circostanze con La Montagna e Liccardi, entrambi però sono imprecisi. Buona occasione anche per la Montecalcio con Coquin che, servito da Camponesco, non trova la porta in girata.

Nel secondo tempo partono bene i ragazzi di Barbera: ottima sponda di Liccardi per Strazzullo che prende la mira ma trova una deviazione, palla alta. All’11’ gol annullato al Monte Calcio per fuorigioco di Coquin, autore dell’assist per Camponesco. Pochi minuti dopo altra rete annullata ai locali, questa volta a Liccardi che trova il gol da punizione diretta ma l’arbitro fischia fallo in attacco per una sbracciata di Coquin su Sicuro. Il Savoia va due volte vicino al bersaglio con il neo-entrato Aquino ma entrambe le volte la palla termina fuori di poco. Il forcing finale non cambia il punteggio: è 1-1 al triplice fischio.

Il tabellino

Monte Calcio (4-3-3): Testa; Meola (VK), Scognamiglio, Liccardi, Zazzaro (‘03); Coppola, Deering (‘04), Capuano; Sardo (K), Coquin, Camponesco. A disposizione: Margiore (‘05), Migliaccio, Carandente, D’Isanto, Parisi, Lubrano, Chiarelli (‘04), Buono (‘03), Pisano. Allenatore: Micallo Giovanni

Savoia (4-3-3): Landi (VK); Sicuro, Conti, Guarro (K), Boussaada; Strazzullo (‘03), De Cristofaro, La Montagna; Onda G, Liccardi, Ferraro (‘05). A disposizione: Chirita (‘03), Russo, Gargalini (‘04), Annunziata (‘04), D’Amaro, Ruggiero (‘04), Onda A, Aquino, Cuomo. Allenatore: Barbera Antonio

Arbitro: Antonio Cecchi di Moliterno

Marcatori: 1' Capuano (M), 8' aut. Meola (S)