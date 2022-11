Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano passeggia sulla Montecalcio: sei reti per i granata

L’una vittoriosa a sorpresa nella tana della capolista, l’altra sconfitta in maniera inaspettata in casa dai biancoverdi isolani. La tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza riserva il confronto tra la Montecalcio, impegnata nella zona bassa della classifica, e il Pomigliano, deciso a riprendere quota dopo il ko del turno precedente. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida, le due formazione si affrontano nella gara mattutina.

Partenza arrembante degli ospiti che si vedono in avanti con una conclusione di Di Napoli da fuori area e con Abayian sugli sviluppi di un calcio d’angolo: in entrambe le situazioni, è provvidenziale l’estremo difensore. Al 4’ Ragosta è atterrato in area, il direttore di gara assegna la massima punizione. Dagli undici metri si presenta proprio il numero 10 e si sblocca il risultato. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, ma soltanto il palo nega la gioia a Liccardi al 9’. Passano quattro minuti e il Pomigliano raddoppia col solito Abayian, abile a sfruttare un traversone di Ragosta. La prima punta granata non è sazia, ma al 20’ è il portiere ad essere protagonista con un intervento per allontanare la minaccia. Al 24’ si chiude già virtualmente la partita col tris degli ospiti realizzato da Abayian, autore di un destro chirurgico da fuori area. Al 39’ arriva anche il poker con Chironi che fulmina il portiere flegreo dall’interno dell’area, capitalizzando una manovra corale del team. Ad avvio ripresa, la Montecalcio accorcia con un colpo di testa di Coquin, sul versante opposto gli ospiti dilagano immediatamente con l’incornata di Chironi. I flegrei si riportano in avanti e impegnano Torin con un tentativo di Coppola. Al 57’ si concretizza altresì la tripletta per Chironi che aumenta le distanze nel punteggio. Al 67’ Coquin, tra i più pericolosi dei locali, ci prova con una giocata imprecisa. Nella parte centrale del secondo tempo, Camponesco va in gol e fa 2-6. Normale amministrazione per il Pomigliano che si assicura i tre punti al triplice fischio e aggancia la zona nobile della classifica: per la Montecalcio è un pesante ko tra le mura amiche dopo l’impresa di Ischia.

Il tabellino

Montecalcio: Margiore, Lubrano, Buono, Zazzaro, Capuano, Meola, Coppola, Chiarelli, Liccardi, Camponesco, Coquin. Allenatore: Lubrano

Pomigliano: Torino, Rosolino, Erbaggio, Di Napoli, Campanile, Fiorillo, Chironi, Liberti, Abayian, Ragosta, Sessa. A disposizione: Buonanno, Granata, Barbato, Sepe, Scognamiglio, Micciché, Russo, Moccia, Barbarisi. Allenatore: Leone

Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino

Marcatori: 4’ rig. Ragosta (P), 13’ Abayian (P), 24’ Abayian (P), 39’ Chironi (P), 46’ Coquin (M), 47’ Chironi (P), 57’ Chironi (P), 73’ Camponesco (M)