Eccellenza Campania/Girone A - Napoli United piegato dalla Montecalcio: i flegrei fermano un'altra big tra rigori ed espulsioni

Un'altra sorpresa arriva dallo Stadio Vezzuto-Marasco e, precisamente, dalla Montecalcio. La squadra di Gennaro Illiano batte il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. e raccoglie la terza vittoria contro una corazzata del torneo. Dopo il successo in trasferta contro l'Ischia e la vittoria casalinga col Pompei, i flegrei fanno registrare un nuovo risultato prezioso in ottica salvezza.

Partita che si apre con un tiro dalla distanza di Gioielli, la sfera termina di poco sul fondo. Risponde Salazaro con la difesa ospite costretta subito agli straordinari. Al 7' punizione di Gioielli, Santangelo para ma non blocca: sul prosieguo i Leoni, tra le proteste per l'intervento di Scarparo, sfiorano il vantaggio col palo che nega la gioia. Al 12' colpo di testa di Grillo su cross dalla destra, la traiettoria non preoccupa gli avversari. Al 14' bolide di Capuano bloccato da Giordano, sul ribaltamento Ciranna stacca sugli sviluppi di un angolo senza indirizzare verso il bersaglio. Al 21' Di Lorenzo si mette in evidenza con una giocata personale, l'estremo difensore si fa trovare pronto. Al 25' Arario manda alto con un tiro impreciso, poi al 34' l'incredibile errore di Giordano in uscita: il portiere non neutralizzata, Salazaro in agguato insacca a porta vuota. Il Napoli United va alla ricerca del pari prima dell'intervallo, ma la Montecalcio difende con ordine e non rischia.

La ripresa si inaugura con un tentativo tutt'altro che impeccabile di Gioielli, quest'ultimo però è bravo al 50' a conquistare la massima punizione. Dal dischetto si presenta Arario che batte Santangelo, abile ad intuire. Pareggio che dura pochi minuti perché Scarparo regala il penalty ai padroni di casa. Salazaro s'incarica della battuta: Giordano tocca, ma non riesce ad evitare la rete. Al 60' Renelus va vicino al gol col destro, passano alcuni secondi e lo stesso Salazaro, già ammonito, si becca il rosso per somma di gialli. Al 68' miracolo di Santangelo su Gioielli, non si concretizza il tap-in successivo. Al 72' Scognamiglio riporta la parità numerica per doppia ammonizione: Maradona jr. non ci sta e scuote la testa. All'80' Giordano è prodigioso sulla botta ravvicinata di Di Lorenzo, il calciatore locale spreca il tris anche sulla ribattuta. Nel finale, la Montecalcio resta in otto per le espulsioni di Meola e Di Maio in pieno recupero. Il Napoli United ha l'occasione finale con un calcio piazzato, ma non trova il varco giusto per superare la retroguardia di Illiano.